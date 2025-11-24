Руската противовъздушна отбрана свали 4 дрона близо до Москва (Обновена)

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети.

По-късно през деня Собянин съобщи за още 3 безпилотника, които също са били насочени към руската столица. И те са били свалени от ПВО.

Собянин посочи, че аварийно-спасителните служби работят на мястото на падането на отломките от сваления дрон, но не даде повече подробности за инцидента.

Московското летище Жуковски също въведе временни ограничения за полетите, след като ограниченията в Домодедово бяха вдигнати, съобщи руският авиационен регулатор "Росавиация".