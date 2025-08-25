Русия забранява организацията ''Международен бакалавриат''

Обучението в програмата дава вход към много международни университети.

Главната прокуратура на Русия обяви Фондацията "Международен бакалавриат" (IB) за „нежелана организация“ заради „форматиране на руската младеж според западните шаблони“, съобщава независимото руско студентско издание "Глоза".

Фондацията разработва международни образователни програми. Завършилите ги получават документи, които им дават право да се обучават в 5000 университета по света.

В изявление прокуратурата заяви, че програмите на фондацията съдържат изопачавания на исторически факти и материали, които дискредитират руската армия. Твърди се също, че наръчниците съдържат призиви за международна изолация на Русия и че самата организация „популяризира нетрадиционни ценности“.

Фондацията е създадена през 1968 г. в Швейцария. В момента в Русия има около 20 училища, работещи по програми за Международен бакалавър - в Москва, Казан, Санкт Петербург и Владивосток.

