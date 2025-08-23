Русия строи огромен подслушвателен комплекс близо до Полша

OFFNews 23 август 2025 в 20:49 13689 5
Спътникови снимки показват колко бързо се разгръща строежът
Спътникови снимки показват колко бързо се разгръща строежът

Русия строи огромен подслушвателен комплекс близо до източната граница на НАТО.

Това може да се окаже най-голямата в света радиоторазузнавателна установка, способна да проследява комуникациите на НАТО в цяла Източна Европа.

Според западни изследователи на спътникови снимки в Калининградска област се появи загадъчна конструкция от седем симетрични кръга, оградени с ограда. Диаметърът ѝ достига 1600 метра, а тя е разположена на едва 25 км от полската граница. Най-вероятно тази конструкция представлява кръгов масив от антени (Circularly Disposed Antenna Array, CDAA), който позволява локализиране и прихващане на радиосигнали на хиляди километри разстояние, включително и излъчвания от подводници. Няколко кръга с различен размер и антени са предназначени да работят на различни честоти в различни диапазони.

Разположението на такава голяма шпионска антена в Калининградска област ще позволи на руснаците да наблюдават радиосигналите на НАТО поне във всички балтийски страни и в Източна Европа.

Трябва да се отбележи, че това е конструкция за мирно време — при военен конфликт със страните от НАТО антената може да бъде незабавно унищожена от територията на Полша, дори чрез артилерийски огън.

    Far Rider

    24.08 2025 в 13:43

    За какво им е този подслушвателен комплекс? Само разход на пари. Да попитат пРезидентина и той всичко ще им каже. Даже онова което не ги интересува!

    Constanza

    24.08 2025 в 10:04

    Не е проблем да бъде неутрализиран и с някой и друг дрон от украинска страна.

    БотоксПутю

    24.08 2025 в 00:19

    Няма страшно. Не е проблем да бъде неутрализиран от полска стана с подходящо оборудване. По-важното е да не се допусне коридор по суша от Беларус през Литва към Източна Прусия (т.н. Калининградска област).

    Джендо Джедев

    23.08 2025 в 22:26

    Украинците харесват това.

    dolivo

    23.08 2025 в 21:22

    ползвайте криптиране.

    опа, чакай, нали ще го махаме.

     