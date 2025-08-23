Русия строи огромен подслушвателен комплекс близо до Полша

Русия строи огромен подслушвателен комплекс близо до източната граница на НАТО.
Това може да се окаже най-голямата в света радиоторазузнавателна установка, способна да проследява комуникациите на НАТО в цяла Източна Европа.
Според западни изследователи на спътникови снимки в Калининградска област се появи загадъчна конструкция от седем симетрични кръга, оградени с ограда. Диаметърът ѝ достига 1600 метра, а тя е разположена на едва 25 км от полската граница. Най-вероятно тази конструкция представлява кръгов масив от антени (Circularly Disposed Antenna Array, CDAA), който позволява локализиране и прихващане на радиосигнали на хиляди километри разстояние, включително и излъчвания от подводници. Няколко кръга с различен размер и антени са предназначени да работят на различни честоти в различни диапазони.
Разположението на такава голяма шпионска антена в Калининградска област ще позволи на руснаците да наблюдават радиосигналите на НАТО поне във всички балтийски страни и в Източна Европа.
Трябва да се отбележи, че това е конструкция за мирно време — при военен конфликт със страните от НАТО антената може да бъде незабавно унищожена от територията на Полша, дори чрез артилерийски огън.
