Русия предприе масиран комбиниран удар по Запорожие. Полша вдигна във въздуха военната си авиация (допълнена)

Русия предприе комбинирана атака срещу Запорожие, съобщи главата на Запорожката областна администрация Иван Фьодоров. Според него са нанесени не по-малко от 10 удара с "Шахед"-и и управляеми авиационни бомби.

В резултат един човек е загинал, а още девет са ранени. Сред тях е и 16-годишно момиче.

По думите на Фьодоров осем многоетажни сгради, осем къщи и нежилищни сгради са пострадали вследствие на нощната атака.

Без ток са останали над 67 000 абонати в областния център и повече от 6000 в Запорожкия район, общо над 73 000 души са без електричество, добави ръководителят на областната администрация.

Без ток е част от Лвов.

"Това са районите Рясне и Левандовка", написа кметът на града Андрей Садовий.

Той съобщи още, че през нощта е имало масирана атака над града, в резултат на която временно е било спряно движението на обществения транспорт.

Садовий уточни, че след руските обстрели в града са започнали няколко пожара, гори и индустриален парк "Sparrow".

Кметът призова жителите на града да се пазят от дима и да затворят всички прозорци.

Полша заяви, че рано тази сутрин е задействала военната си авиация, за да гарантира сигурността на въздушното си пространство, след като тази нощ Русия подложи Украйна на масирани атаки с дронове и ракети, предаде Ройтерс.

Украински представители казаха, че обект на атаки е станала и украинската Лвовска област, която граничи с Полша.

"Полски и съюзни летателни апарати действат в нашето въздушно пространство, а наземно базираните системи за противовъздушна отбрана и радарите бяха приведени в максимално висока степен на готовност", заявиха полските въоръжени сили в социалната мрежа Х.

Страните на източния фланг на НАТО са във висока степен на бдителност, след като миналия месец Полша свали предполагаеми руски дронове, които навлязоха във въздушното ѝ пространство.

Въздушното движение на летището в литовската столица Вилнюс бе временно спряно късно снощи, след като в района бяха забелязани балони с горещ въздух.

По-късно операторът на летището съобщи, че работата на аеропорта е възобновена.