Русия отново атакува Киев с балистични ракети

OFFNews 25 октомври 2025 в 08:44 433 0
Киев

Снимка Getty Images
Киев

Русия тази нощ отново атакува Киев с балистични ракети, като засега има данни най-малко шестима ранени, съобщи в "Телеграм" кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде БТАА.

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара. Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи.

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време. След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Редакционният и етичен директор на BBC: Какво да правят медиите, когато политиците лъжат