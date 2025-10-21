Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна

Руските съдилища са осъдили рекордните 151 души за държавна измяна, шпионаж и тайно сътрудничество с чужденци през първите шест месеца на 2025 г., сочат данните на Върховния съд. Това е два пъти повече от същия период на предходната година и е максималният за последните 10 г.

Броят на осъдените за държавна измяна се е удвоил, а за тайно сътрудничество с чужденци – 12 пъти.

Още не по-малко от 45 присъди по същите членове от руския Наказателен кодекс през първата половина на 2025 г. са постановени от съдилища, създадени от окупационните власти в Запорожска, Херсонска област, "ДНР" и "ЛНР", изчислиха "Важни истории". Това е почти една четвърт от всички осъдени за държавна измяна и шпионаж за този период. В статистиката не са включени присъдите, постановени от съдилищата в окупираните територии.

Реалният брой на осъдените за държавна измяна и шпионаж вероятно е многократно по-голям, отбеляза правозащитният проект "Първи отдел", който сравни официалната статистика на Върховния съд и присъдите, публикувани на сайтовете на съдилищата.

За първи път стана известен броят на престъпниците, на които участието във войната е позволило да избегнат наказание.

През пролетта на 2024 г. в Наказателния кодекс на РФ се появиха членове, които позволяват прекратяване на наказателното дело или получаване на условна присъда при участие във войната срещу Украйна. През първите шест месеца на 2025 г. 350 души се възползваха от това право.

Преди това Върховният съд не е отчитал колко хора са избегнали наказание, участвайки във войната.

Повечето от тях (118 души) са съдени за кражба, измама, грабеж или побой. 41 души са избегнали наказание за престъпления срещу живота и здравето, включително двама – за убийство, и още двама – за изнасилване.

В действителност броят на хората, избегнали наказателно преследване в замяна на участие във войната, може да е многократно по-голям. Броят на прекратените по неуточнени причини дела достигна 25 000 – 40 пъти повече, отколкото преди войната, отбелязва проектът "Ако трябва да бъдем точни". В данните не се посочва, че делата са прекратени заради отиване на фронта, но според адвоката Мари Давтян това е най-вероятното обяснение.

Военните започнаха да бъдат съдени за убийства два пъти по-често

През първото полугодие на т.г. руските съдилища са произнесли присъди за убийство на 116 военнослужещи - два пъти повече, отколкото за същия период на 2024 г.

Броят на военните, осъдени за убийство на един човек, достигна 68 души. 48 са осъдени за убийство на двама или повече, малолетни или бременни жени.

Също така е нараснал броят на осъдените за причиняване на тежка телесна повреда – до 92 души спрямо 80 през предходната година.

С 1,5 пъти се е увеличило броят на военните, осъдени за сексуални престъпления – изнасилвания, насилствени действия от сексуален характер, сексуални отношения с деца под 16 г.

Броят на военните, осъдени за получаване и даване на подкуп, достигна рекордните 158 души. Това е с 1,5 пъти повече от 2022 г., когато започна пълномащабната война в Украйна и беше обявена мобилизация.

Осъдените за наркотици, както и за кражби, грабежи, побой и измами военни, нарастват.

Общият брой на осъдените военнослужещи е нараснал незначително – с по-малко от 100 души в сравнение с първото полугодие на 2024 г. През последните години техният брой се е увеличавал за сметка на осъдените по военни членове на НК (дезертьорство, неизпълнение на заповед и други), но през първото полугодие на 2025 г. присъдите за престъпления срещу военната служба са били само с трима души повече, отколкото за същия период на миналата година.

Една трета от осъдените за диверсии, шпионаж, държавна измяна и тероризъм са непълнолетни и младежи

48 души са получили присъди по член за диверсии – толкова, колкото за цялата 2024 г. Повечето от тях са непълнолетни или на възраст под 25 г.: 12 тийнейджъри на възраст 16–17 г. и още 24 души на възраст от 18 до 24 г. 25 души са получили от 11 до 15 г. затвор, а още 22 души – от шест до десет години.

Преди нахлуването в Украйна в Русия практически не се съдеше за диверсии. До 2023 г. нямаше осъдени непълнолетни.

От докладите на правозащитния проект ОВД-Инфо става ясно, че обикновено осъдените за диверсии са се съгласявали да подпалят обекти като релейни шкафове по железопътната линия срещу пари от анонимни поръчители, които са се свързвали с тях чрез месинджър.

След началото на войната в Наказателния кодекс на Руската федерация бяха въведени нови членове за съучастие в диверсионна дейност, участие в диверсионна общност и преминаване на обучение с цел извършване на диверсии. През октомври 2025 г. Държавната дума предложи да се въведе доживотен затвор за въвличане на непълнолетни в диверсионна дейност, както и да се намали възрастта за наказателна отговорност за диверсии до 14 г. В момента по повечето членове от НК отговорността настъпва на 16 г., а по някои – от 14 г.

От началото на войната по членове за държавна измяна, шпионаж, тероризъм и диверсии са осъдени 170 тийнейджъри на възраст 14–17 г. и 875 младежи на възраст от 18 до 24 г. включително. Това е една трета от всички осъдени по тези членове от 2022 г. насам.

Осъдените за екстремизъм и тероризъм са два пъти повече

В Русия продължава да нараства броят на осъдените за тероризъм. През първото полугодие на 2025 г. присъди по тези членове са получили 654 души – това е 1,8 пъти повече, отколкото за същия период на 2024 г. Най-рязък е ръстът по член за терористичен акт, по който са осъдени 210 души. Или почти осем пъти повече, отколкото през първото полугодие на 2024 г. По този член се съдят и за палежи на военни комисариати, вълната от които започна след руската инвазия в Украйна.

Нараства и броят на осъдените за екстремизъм. През първите шест месеца са осъдени 504 души, което е с 1,5 пъти повече от показателя за същия период на 2024 г. и е рекорд поне от 2018 г. насам. Най-масовият "екстремистки член" стана 282.2, част 2 "Участие в дейност на обществено или религиозно сдружение, по отношение на което съдът е взел решение за ликвидация". По него са осъдени 126 души. Сред тях са Свидетели на Йехова, както и осъдени за подкрепа на ФБК и движението "Весна".

Продължава нарастването и на осъдените за реабилитация на нацизма и публично неуважение към дни на военна слава и символи. Руските съдилища постановиха 42 такива присъди - 1,8 пъти повече, отколкото за същия период на м.г.

Затвор за антивоенни изказвания

Руските съдилища продължават да преследват хора, които се противопоставят на войната в Украйна. През първите шест месеца на 2025 г. 45 души са получили присъди по член "за фалшиви новини за армията", а двама осъдени са били насочени за принудително лечение в психиатрична болница. Още 33 души са осъдени по член за "повторна дискредитация" на армията. По този член се съдят онези, които два пъти през годината са били глобени за "дискредитация" на армията по административен член.

Броят на присъдите за укриване от военна служба се върна на нивото от 2022 г.

580 руснаци бяха осъдени за укриване от военна служба след призовка. Още двама са осъдени по обвинение в укриване от алтернативна гражданска служба. Това приблизително съответства на нивото от 2022 г., но е повече отколкото през 2023 и 2024 г. В повечето случаи съдилищата налагат наказание под формата на глоба до 100 000 рубли – 95% от всички осъдени. При това средният размер на глобата нараства, тъй като укриващите се все по-често се наказват с глоби в размер от 25 000 рубли.

Двама души получиха реално наказание лишаване от свобода – до една година.