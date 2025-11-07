Русия ограничава мобилния интернет и SMS-ите за връщащи се от чужбина

Русия планира да въведе в близко бъдеще „период за размисъл“ за руски SIM карти в продължение на 24 часа, след като абонатът се върне от международен роуминг или ако самата карта е била неактивна в продължение на 72 часа, съобщи „Комерсант“ с позоваване на свои източници.

През този период мобилният интернет и SMS услугата няма да бъдат достъпни. В момента този механизъм се прилага за чуждестранни SIM карти.

Същевременно властите одобриха механизъм, който ще съкрати „периода за размисъл“: на телефона ще бъде изпратен SMS с линк, върху който абонатът ще трябва да кликне. След това SMS-ите и достъпът до интернет ще се възобновят.

Експерти смятат, че мярката най-вероятно е насочена към подобряване на безопасността по време на атаки с безпилотни летателни апарати.

„Все още има значителен брой „сиротни“ SIM карти в обращение, включително някои регистрирани на реални хора, които дори не са наясно с това“, каза Антон Прокопенко, директор продукти във Vigo, разработчик на инструменти за мрежов мониторинг и управление.

По думите му такива SIM карти често „се връщат“ с дронове.

Фьодор Дбар, търговски директор на Security Code, е съгласен. Той смята, че „периодът за размисъл“ е предназначен да ограничи SIM картите, използвани за дронове, или да затрудни активирането на чуждестранни SIM карти в Русия.

„Периодът за размисъл“ за чуждестранни SIM карти започна да се въвежда през октомври 2025 г. Тогава ограниченията бяха обяснени и със заплахата от дронове. Много бойни дронове с голям обсег са оборудвани с вградени SIM карти за интернет връзка и ръчно насочване по време на последната фаза на полета", обясни изпълнителният директор на Fly Drone Никита Данилов пред "Ведомости".

Само някои безпилотници използват SIM карти. Други могат да се управляват чрез радио, сателит или автопилот, отбеляза Игор Бедер, директор на разследванията в T. Hunter. Следователно, тази мярка няма да предотврати напълно изстрелванията на дронове.