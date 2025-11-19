Русия извършва терористични атаки в Европа, заяви чешкият външен министър

Русия извършва терористични атаки в Европа, заяви министърът на външните работи на Чехия Ян Липавски по повод диверсията на железопътна линия в Полша.

„Врбетице 2014. Жичина 2025. Какво следва? Русия извършва терористични атаки в Европа и ние трябва да се подкрепяме. Първата и необходима стъпка е да признаем колко сериозна заплаха представлява за нас Русия и да адаптираме политиката си за сигурност. Полша има нашата пълна подкрепа“, заяви днес Липавски.

В Полша беше открит повреден участък от железопътната линия на ключов маршрут към границата с Украйна. Машинистът забелязал диверсията близо до гара PKP Mika - в района на Жичина. При разследването бе установено, че са замесени двама граждани на Украйна, действащи по поръчка на руските специални служби.