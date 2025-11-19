Русия извършва терористични атаки в Европа, заяви министърът на външните работи на Чехия Ян Липавски по повод диверсията на железопътна линия в Полша.
„Врбетице 2014. Жичина 2025. Какво следва? Русия извършва терористични атаки в Европа и ние трябва да се подкрепяме. Първата и необходима стъпка е да признаем колко сериозна заплаха представлява за нас Русия и да адаптираме политиката си за сигурност. Полша има нашата пълна подкрепа“, заяви днес Липавски.
В Полша беше открит повреден участък от железопътната линия на ключов маршрут към границата с Украйна. Машинистът забелязал диверсията близо до гара PKP Mika - в района на Жичина. При разследването бе установено, че са замесени двама граждани на Украйна, действащи по поръчка на руските специални служби.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3900
1
19.11 2025 в 20:20
Слави Трифонов гневен заради оправдателната присъда на Лена Бориславова
Русия извършва терористични атаки в Европа, заяви чешкият външен министър
Обратът ще дойде с удари по Москва. Докато там не усетят войната, нищо няма да се промени
Обратът ще дойде с удари по Москва. Докато там не усетят войната, нищо няма да се промени
Русия всячески иска войната да продължи