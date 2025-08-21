Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия

Руският президент Владимир Путин е поставил няколко големи условия за мирно споразумение с Украйна, пише агенция "Ройтерс", като се позовава на трима свои източници, запознати с "мисленето на висши кръгове в Кремъл".

Първото условие е Украйна да се откаже от цялата източна част на Донбас, второто - да се откаже от амбициите си да се присъедини към НАТО и да остане неутрална, третото - да не допуска западни войски в страната.

Руският президент се срещна с Доналд Тръмп в Аляска в петък за първата среща на върха между Русия и САЩ от повече от четири години и прекара почти цялата тричасова закрита среща в обсъждане на възможния компромис по Украйна, според източници, които пожелаха да останат анонимни, съобщава "Ройтерс".

След срещата Путин заяви, че се надява тя да отвори пътя към мир в Украйна, но нито един от двамата лидери не даде подробности за обсъжданите теми.

Според информационната агенция това е най-пълната информация досега за поставените от Путин параметри за евентуално прекратяване на военния конфликт.

По същество, според руските източници, Путин е направил компромис по отношение на териториалните си искания, които изложи през юни 2024 г. и които изискваха Киев да отстъпи изцяло четирите провинции, които Москва претендира като част от Русия: Донецк и Луганск в Източна Украйна – които съставляват Донбас – плюс Херсон и Запорожие в южната част на страната.

Киев тогава отхвърли тези условия като равносилни на капитулация.

В новото си предложение руският президент се е придържал към искането си Украйна да се оттегли напълно от частите на Донбас, които все още контролира, според трите източника. В замяна обаче Москва ще спре настоящите фронтови линии в Запорожие и Херсон, добавят източниците.

Русия контролира около 88% от Донбас и 73% от Запорожие и Херсон, според оценки на САЩ и данни от отворени източници, припомня "Ройтерс".

Москва е склонна също така да предаде малките части от регионите Харков, Суми и Днепропетровск в Украйна, които контролира, като част от евентуална сделка, са заявили източниците.

Путин се придържа към предишните си искания Украйна да се откаже от амбициите си за членство в НАТО и да получи правно обвързващо обещание от военния алианс, ръководен от САЩ, че няма да се разширява по-нататък на изток, както и да се наложат ограничения на украинската армия и да се сключи споразумение, че на територията на Украйна няма да бъдат разположени западни войски като част от миротворчески сили, посочват източниците.