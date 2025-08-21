Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия

Руският президент Владимир Путин е поставил няколко големи условия за мирно споразумение с Украйна, пише агенция "Ройтерс", като се позовава на трима свои източници, запознати с "мисленето на висши кръгове в Кремъл".
Първото условие е Украйна да се откаже от цялата източна част на Донбас, второто - да се откаже от амбициите си да се присъедини към НАТО и да остане неутрална, третото - да не допуска западни войски в страната.
Руският президент се срещна с Доналд Тръмп в Аляска в петък за първата среща на върха между Русия и САЩ от повече от четири години и прекара почти цялата тричасова закрита среща в обсъждане на възможния компромис по Украйна, според източници, които пожелаха да останат анонимни, съобщава "Ройтерс".
След срещата Путин заяви, че се надява тя да отвори пътя към мир в Украйна, но нито един от двамата лидери не даде подробности за обсъжданите теми.
Според информационната агенция това е най-пълната информация досега за поставените от Путин параметри за евентуално прекратяване на военния конфликт.
По същество, според руските източници, Путин е направил компромис по отношение на териториалните си искания, които изложи през юни 2024 г. и които изискваха Киев да отстъпи изцяло четирите провинции, които Москва претендира като част от Русия: Донецк и Луганск в Източна Украйна – които съставляват Донбас – плюс Херсон и Запорожие в южната част на страната.
Киев тогава отхвърли тези условия като равносилни на капитулация.
В новото си предложение руският президент се е придържал към искането си Украйна да се оттегли напълно от частите на Донбас, които все още контролира, според трите източника. В замяна обаче Москва ще спре настоящите фронтови линии в Запорожие и Херсон, добавят източниците.
Русия контролира около 88% от Донбас и 73% от Запорожие и Херсон, според оценки на САЩ и данни от отворени източници, припомня "Ройтерс".
Москва е склонна също така да предаде малките части от регионите Харков, Суми и Днепропетровск в Украйна, които контролира, като част от евентуална сделка, са заявили източниците.
Путин се придържа към предишните си искания Украйна да се откаже от амбициите си за членство в НАТО и да получи правно обвързващо обещание от военния алианс, ръководен от САЩ, че няма да се разширява по-нататък на изток, както и да се наложат ограничения на украинската армия и да се сключи споразумение, че на територията на Украйна няма да бъдат разположени западни войски като част от миротворчески сили, посочват източниците.
22.08 2025 в 01:25
Повечето американци не подкрепят идеята за прехвърляне на украински територии на Русия след войната. Проучването е проведено на фона на предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуален териториален обмен с участието на Украйна като част от мирно споразумение, съобщава The Hill .
В проучване на The Economist/YouGov , на въпроса „Каква част от територията на Украйна сте готови да прехвърлите на Русия след войната?“, 68% от анкетираните са отговорили с „нищо“.
Други 21% от анкетираните не са определили, 5% са за прехвърляне на част от украинската територия, 2% са за половината, а 1% са за по-голямата част. от RBC Ukraine
Последни новини за войната между Украйна и Русия: Тръмп в пламенна тирада намеква, че Киев трябва да се „бори“ с Путин
В последната си пламенна тирада в Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Украйна да „отвърне на удара“, за да спечели срещу Русия , докато продължава опитите си да посредничи за мир между враждуващите народи.
Той пише: „Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш страна-нашественик. Това е като велик спортен отбор, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение. Няма шанс за победа!“
Размишлявайки върху конфликта, той обвини бившия президент Джо Байдън, че не е позволил на Украйна да „СЕ БОРИ, а само да СЕ ЗАЩИТАВА“.
„Как се получи това? Независимо от това, това е война, която НИКОГА нямаше да се случи, ако бях президент - НУЛА ШАНС“, каза той, добавяйки, че „предстоят интересни времена!!!“
The Independent
САЩ планират да играят минимална роля във всички гаранции за сигурност, предлагани на Украйна, заяви висш политически служител на Пентагона.
Елбридж Колби, заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси, направи тези коментари в отговор на въпроси от европейски военни лидери, събрани на среща, водена от председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, съобщи Politico.
Администрацията на Тръмп намекна тази седмица, че иска да прехвърли по-голяма отговорност за разходите за защита на Украйна от настояща и бъдеща руска агресия върху европейските съюзници.
Друг коментар исканията на джуджето просто не заслужават.
На този орка му се губят годините около и малко след 1915
