Режим на водата в Иран, властите заговориха за евакуация на Техеран

OFFNews 09 ноември 2025 в 16:31 1606 1
Язовир Амир Кабир

Снимка Getty Images
Язовирът Амир Кабир край Техеран

Иран въведе режим на водата в столицата Техеран заради най-тежката суша от десетилетия, като властите предупреждават дори за евакуация на града, ако не паднат валежи до края на годината.

В Техеран – град с население от над 10 милиона души – валежите са достигнали най-ниските стойности за последните сто години.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предупреди, че ако до края на ноември не падне дъжд, ще бъде наложен още по-строг режим на водата, а при продължаваща суша може да се наложи евакуация на Техеран. Той определи ситуацията като „изключително критична“, тъй като нивата на язовирите около столицата са спаднали до най-ниските стойности за последните 60 години.

Водните запаси в язовирите около втория по големина град – Машхад – са паднали под 3% от капацитета им. Това поставя под риск водоснабдяването на около 4 милиона жители.

Според Times of Israel иранската столица разчита на резерви, които могат да стигнат едва за две седмици.

Водната криза е резултат от комбинация от климатични промени, неправилно управление на водните ресурси и прекомерно потребление.

    Джендо Джедев

    09.11 2025 в 17:48

    Абе карай, бе, кой ти гледа водата, важното е, че имат ракети и че правят напук на цивилизованите страни! ;)
     