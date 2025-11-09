Режим на водата в Иран, властите заговориха за евакуация на Техеран

Иран въведе режим на водата в столицата Техеран заради най-тежката суша от десетилетия, като властите предупреждават дори за евакуация на града, ако не паднат валежи до края на годината.

В Техеран – град с население от над 10 милиона души – валежите са достигнали най-ниските стойности за последните сто години.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан предупреди, че ако до края на ноември не падне дъжд, ще бъде наложен още по-строг режим на водата, а при продължаваща суша може да се наложи евакуация на Техеран. Той определи ситуацията като „изключително критична“, тъй като нивата на язовирите около столицата са спаднали до най-ниските стойности за последните 60 години.

Водните запаси в язовирите около втория по големина град – Машхад – са паднали под 3% от капацитета им. Това поставя под риск водоснабдяването на около 4 милиона жители.

Според Times of Israel иранската столица разчита на резерви, които могат да стигнат едва за две седмици.

Водната криза е резултат от комбинация от климатични промени, неправилно управление на водните ресурси и прекомерно потребление.