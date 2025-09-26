Revolut инвестира $13 милиарда, за да се превърне в първата глобална банка

Финтех гигантът Revolut предприема най-мащабния си ход досега на международната сцена, като обещава инвестиция от 13 милиарда долара, за да ускори глобалното си разширяване. Целта на компанията е до края на десетилетието да оперира в 100 държави и да достигне 100 милиона клиенти, съобщава "Форбс".

„Винаги сме искали да бъдем глобални от първия ден“, заяви съоснователят и главен изпълнителен директор Ник Сторонски в новата централа на компанията в лондонския "Канари уорф". „Визията е много проста: искаме да бъдем в 100 държави и със 100 милиона клиенти.“

От старта си досега Revolut се превърна във водещ играч във финтех индустрията. Днес компанията обслужва над 65 милиона клиенти на повече от 50 пазара и очаква приходи от над 4 милиарда паунда тази година, след като през 2024 г. отчете печалба преди данъци от 1,4 милиарда долара – четвърта поредна година на растеж.

Възходът на Revolut не остава незабелязан от инвеститорите. Вторична продажба на акции, която е в ход, оценява бизнеса на 75 милиарда долара, спрямо 45 милиарда само година по-рано. Така съоснователите Ник Сторонски и Влад Яценко вече официално са милиардери.

Откриването на новата централа във вторник бе уважено от британския финансов министър Рейчъл Рийвс. Тя приветства ангажимента на Revolut да инвестира 4 милиарда долара във Великобритания и да създаде 1000 нови работни места през следващите пет години. По думите ѝ това е част от по-широка вълна от инвестиции на стойност над 110 милиарда паунда, в която участват и гиганти като Blackstone, BlackRock и PayPal.

Амбициите на компанията обаче не се ограничават до Великобритания. Revolut планира да влезе на нови пазари в Европа, Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка. Вече има клонове в Португалия и Белгия, готви се за френски банков лиценз и подготвя стартирането си в Индия. В Африка първата стъпка ще е Южна Африка, а в Близкия изток – нов лиценз в ОАЕ. В Латинска Америка компанията ще започне с банка в Мексико, след което ще се разшири към Колумбия и Аржентина.