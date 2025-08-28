Реформи във Франция: Обмислят кои текущи оценки да влязат в матурите

От учебната 2025/2026 г. Франция въвежда промени в системата за оценяване на учениците при държавния зрелостен изпит, съобщава Le Monde. Делът на текущите оценки остава 40% от крайния резултат, но за първи път ще има ясни правила как се формира този процент.

За разлика от България, във Франция крайните оценки в дипломата не се формират средно аритметично от текущите оценки през годината. Там оценките от матурите се изчисляват заедно с текущите, като 40% от оценката се дължи на усилията на ученика през годината, а 60% - от самия изпит (le baccalauréat). Системата беше въведена през 2021 г.

Проблемът с тази система според министъра на образованието на Франция Елизабет Борн е, че тя води до "инфлация на оценките" от държавния зрелостен изпит и необосновано високи оценки.

Причината е липсата на единен критерий при въпросните 40%, които би трябвало да произлизат от контролни, домашни и устни изпитвания. Някои учители могат да поставят значително по-високи оценки или да поставят по-лесни задачи, за да повдигнат успеха на учениците. По този начин през 2025 г. над 96% от учениците са успели да си вземат матурите.

Сега всяко училище ще бъде задължено да изработи локален план за оценяване, който ясно да посочи кои елементи ще влизат в 40-те процента. Освен това комисиите вече няма да могат да добавят повече от 0,5 точки върху крайния резултат на изпита – практика, с която досега често се "спасяваха" ученици под границата за диплома.

Министерството също се надява, че с връщането на оценки, които няма да бъдат включвани в дипломата или в Parcoursup - националната онлайн система за кандидатстване във висшето образование във Франция, ще се намали и стресът сред учениците.