Редки протести в Ню Делхи заради замърсяването на въздуха

Качеството на въздуха в Ню Делхи достигна опасно високи нива на замърсяване в понеделник. Задълбочаващата се криза на общественото здраве накара стотици хора да излязат по улиците на индийската столица късно в неделя с искане властите да предприемат действия, предава Асошиейтед прес.

Мнозина бяха с маски и плакати. На част от плакатите пише „Липсва ми да дишам“, "Дишането ни убива", "Нашето право - чист въздух", информират агенциите. По-късно полицията е конфискувала плакатите и знамената, като е помолила протестиращите да се разотидат. Според нея демонстрантите са нямали разрешение за протест.

В понеделник сутринта индекстът на качеството на въздуха в Ню Делхи достигна ниво (344), което е определяно от Световната здравна организацията като "тежко" и опасно за дишане.

„Тук съм просто като загрижен гражданин, който е обезпокоен от положението, в което се намираме, поради липсата на чист въздух за дишане“, казва протестираща пред АП.

Населението на столицата на Индия е около 32 милиона души. Ню Делхи се нарежда сред най-замърсените градове в света. Качеството на въздуха се влошава още повече през зимата, когато фермери изгарят остатъци от реколтата в съседните щати. Токсичните частици се задържат във въздуха, като понякога повишават нивата на замърсяване до 20 пъти над безопасната граница, уточнява АП.

През октомври милиони хора празнуваха с фойерверки индуисткия празник Дивали. В резултат на множеството пиратки въздухът в Ню Делхи отново надхвърли ниво, смятано за тежко и опасно за дишане.