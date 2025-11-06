Путин вкара Лавров в трета глуха след провала на срещата с Тръмп

Руският външен министър Сергей Лавров изглежда е загубил благоволението на Кремъл след катастрофалния разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който доведе до отмяната на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, съобщи The Moscow Times.

76-годишният Лавров, който е начело на руското МВнР повече от 20 г., не се е явил на знаковото заседание на Съвета за сигурност на Русия, председателствано от Путин, на 5 ноември.

На това заседание с постоянните членове, сред които е и Лавров, Путин е възложил да разгледат предложения за възобновяване на ядрените опити, които Русия за последно е провела през 1990 г.

Лавров "съгласувано е отсъствал" от срещата, съобщил източник от "Комерсант". Външният министър е единственият постоянен член на Съвета за сигурност, който е пропуснал знаковата среща.

В същото време Лавров губи статута си на ръководител на руската делегация на срещата на върха на Г-20. Тази година тя ще бъде оглавена от заместник-началника на президентската администрация Максим Орешкин, обяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му решението за назначаването на Орешкин е взето от Путин.

Самият президент за пореден път реши да не присъства на срещата на върха на Г-20, която тази година ще се проведе в Южна Африка - страна, подписала Римския статут, и задължена да арестува Путин по заповед на Международния наказателен съд.

През 2025 г. поради заповедта на МНС Путин реши да не лети до Бразилия, също за срещата на върха на БРИКС. А през 2022 г. той пропусна срещата на върха на Г-20 в Бали. И в двата случая Лавров беше ръководител на руската делегация.

Ветеран на руската дипломация и бивш постоянен представител в Съвета за сигурност на ООН, Лавров проведе телефонен разговор с Рубио на 21 октомври, по време на който трябваше да обсъди условията на предстоящата среща на върха Путин-Тръмп в Будапеща. След разговора Рубио обаче препоръча на Тръмп да отмени срещата, а пропадането ѝ беше последвано от санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" – първите след завръщането на Тръмп в Белия дом.

Източници на Ройтерс, запознати със ситуацията, заявиха, че причината е непреклонната позиция на Кремъл, който "иска твърде много" и отхвърля прекратяването на огъня в Украйна.

След неуспешния разговор с Рубио самият Лавров отново говори за "нацистки режим" в Киев и поиска да се отстранят "основните причини за конфликта". Незабавното прекратяване на огъня би довело до това по-голямата част от Украйна да "остане под контрола на нацисткия режим", а Западът отново би "напомпал" украинските въоръжени сили с оръжия за "терористични действия под формата на удари срещу руската гражданска инфраструктура", обяви Лавров.