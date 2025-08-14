Путин: САЩ полагат искрени усилия за мир

Според диктатора Москва и Вашингтон могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия

Путин и Тръмп

Снимка Getty Images
Путин и Тръмп.

Руският президент Владимир Путин заяви, че администрацията на САЩ полага искрени усилия за разрешаване на конфликта в Украйна, и изрази надежда, че Москва и Вашингтон могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия, предаде Ройтерс.

Преди утрешната среща между Путин и Тръмп в Аляска, днес руският президент разговаря в Кремъл с високопоставени военни и граждански представители, и сподели, че е информирал присъстващите за хода на преговорите със САЩ относно Украйна, както и за двустранните разговори с Киев.

"Бих искал да ви запозная с това на какъв етап се намираме в контактите с настоящата американска администрация, която, според мен, полага доста активни и добросъвестни усилия за прекратяване на военните действия, намиране на изход от кризата и постигане на споразумения, които биха били в интерес на всички страни, замесени в конфликта", заяви Путин.

Той допълни, че разговорите със САЩ са насочени към създаване на дългосрочни условия за мир между двете страни, в Европа и по света като цяло, като това би било възможно, ако се постигнат договорености по въпросите на стратегическите оръжия в следващите етапи от диалога, съобщава БТА.

    Джендо Джедев

    14.08 2025 в 14:54

    Айдееееее, Путлер почна да гъделичка Краснов. Много бързо го напипа по егоцентризма. То не че е много трудно, де... ;)
     