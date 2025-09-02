Путин: Русия никога не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС

Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съюз и отхвърля твърденията някога да е планирала да атакува Европа. Това обяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.

Путин каза на словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай, че западните държави и НАТО се опитват да интегрират цялото постсъветско пространство и че Русия няма други цели, освен защитата на собствените си интереси.

Руският президент посочи, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

"Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност. Нейната сигурност обаче [...] не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия", заяви Путин.

Русия многократно е обяснявала агресията си срещу Украйна с нейното желание да се присъедини към НАТО – отбранителен блок, който заявява, че неговата мисия е да защитава своите членове, коментира Би Би Си.

"Има варианти за гарантиране на сигурността на Украйна в случай на приключване на конфликта. Това също беше предмет на нашите дискусии в Анкоридж. И ми се струва, че тук има възможност да се постигне консенсус", отбеляза още руският президент.

Той има предвид неотдавнашната си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска. Украйна и подкрепящите я европейски страни настояват, че в случай на прекратяване на войната Киев трябва да получи ясни гаранции за сигурност, които могат да включват и присъствието на чуждестранни войски на украинска територия. Москва категорично се противопоставя на разполагането на западни военни сили в Украйна и заявява, че самата тя трябва да получи гаранции за сигурност, допълва Би Би Си.