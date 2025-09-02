Путин: Русия никога не се е противопоставяла на членството на Украйна в ЕС

OFFNews 02 септември 2025 в 14:29 842 6
Владимир Путин

Снимка Getty images
Владимир Путин

Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съюз и отхвърля твърденията някога да е планирала да атакува Европа. Това обяви руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс.

Путин каза на словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай, че западните държави и НАТО се опитват да интегрират цялото постсъветско пространство и че Русия няма други цели, освен защитата на собствените си интереси.

Руският президент посочи, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

"Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност. Нейната сигурност обаче [...] не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия", заяви Путин.

Русия многократно е обяснявала агресията си срещу Украйна с нейното желание да се присъедини към НАТО – отбранителен блок, който заявява, че неговата мисия е да защитава своите членове, коментира Би Би Си.

"Има варианти за гарантиране на сигурността на Украйна в случай на приключване на конфликта. Това също беше предмет на нашите дискусии в Анкоридж. И ми се струва, че тук има възможност да се постигне консенсус", отбеляза още руският президент.

Той има предвид неотдавнашната си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска. Украйна и подкрепящите я европейски страни настояват, че в случай на прекратяване на войната Киев трябва да получи ясни гаранции за сигурност, които могат да включват и присъствието на чуждестранни войски на украинска територия. Москва категорично се противопоставя на разполагането на западни военни сили в Украйна и заявява, че самата тя трябва да получи гаранции за сигурност, допълва Би Би Си.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2005

    6

    prikobzon

    02.09 2025 в 15:38

    -0
    +15
    Не думай бееее жужак! Ма ти хич не послъгваш а?

    3060

    5

    helper68

    02.09 2025 в 15:36

    -0
    +5
    Има варианти за гарантиране на сигурността на Украйна в случай на приключване на конфликта. - абе то имаше от ваша страна гарнация за сигурност от 1994г. в Будапеща за Украйна, те ви подариха и ядренните си ракети, и ко стана, сега пак измисленни гаранции даваш.. :)))

    13307

    4

    AntiZ

    02.09 2025 в 15:32

    -0
    +15
    И тоя, и оня зад океана, са патентовани идиоти! Сертифицирани!

    10400

    3

    Dedoto58

    02.09 2025 в 15:28

    -0
    +8
    Кремълския плъх пак лъже... Нещо обичайно и естествено за него...
    А рижавия клоун няма, какво да го коментираме....

    5020

    2

    Муню

    02.09 2025 в 14:50

    -0
    +8
    И тоя е спрял да си пие хапчетата.
    След всички лъжи изказани до сега, следва НАТО да се готви за член 5.

    242

    1

    Октим

    02.09 2025 в 14:35

    -3
    +11
    Все едно слушам оранжевия караконджул. Като че ли са си плюли в устата, както се казва!
     
    X

    Подземията, бункерите и бомбоубежищата в София