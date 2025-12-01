Путин пуска китайците да влизат безвизово в Русия за 30 дни

Президентът Владимир Путин подписа указ, с който разреши безвизов достъп до Русия до 30 дни за много категории китайски граждани, включително туристи, бизнесмени, учени, творци и спортисти, предаде "Ройтерс".

С указа си Путин въвежда реципрочен безвизов режим, подобен на този, който Китай предостави за руски граждани.

Новите руски правила ще останат в сила до 14 септември 2026 г. Те не се отнасят за китайски работници мигранти, дългосрочно пребиваващи студенти или работници в логистичния и транспортния сектор.

Китайското Министерство на външните работи каза през септември, че ще позволи безвизов достъп за срок до 30 дни на притежателите на обикновен руски паспорт за една година, която започна на 15 септември.

Само дни преди инвазията в Украйна през февруари 2022 г., руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин подписаха споразумение за "безгранично" стратегическо сътрудничество. Днес Москва разчита до голяма степен на вноса от Китай, за да устои на наложените от Запада санкции.