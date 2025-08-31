Путин пристигна в Китай

OFFNews 31 август 2025 в 06:43 1117 2
Владимир Путин - снимка: Mikhail Metzel, Sputnik чрез AP

Снимка Mikhail Metzel, Sputnik чрез AP / БТА
Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин пристигна днес в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Франс прес, като се позова на руски новинарски агенции.

Срещата на лидерите от ШОС започва днес, отбелязва ДПА. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Владимир Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.

Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет.

Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3100

    2

    230 млрд баксов

    31.08 2025 в 11:41

    -0
    +0
    Четиридневното посещение на васала при императора. За 25 години Хуйлото успя да направи руската икономика изцяло зависима от Китай.

    3060

    1

    helper68

    31.08 2025 в 11:06

    -0
    +0
    Си Цзинпин ще му дава урооци по икономика и парад.. :))
     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България