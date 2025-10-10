Путин плаши с вундервафе след заканата на Зеленски да удари Кремъл с Томахоук

Руският диктатор Владимир Путин отговори на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски за възможни удари с „Томахоук“ по Кремъл. Освен това бившият кагебист обяви, че скоро Москва ще представи нов вид въоръжение. Новите изявления на Путин бяха направени по време на пресконференция в Душанбе.

„Заплахите на Зеленски да удари Кремъл с „Томахоук“ са не само изнудване, но и показност“, заяви лидерът на Кремъл.

Путин добави, че в отговор на това изявление Русия ще засили системите си за противовъздушна отбрана.

Той също така отбеляза, че „надпреварата в ядреното въоръжаване вече е започнала“ и Русия ще отговори по същия начин, „ако някои страни решат да тестват ядрени оръжия“.

„Мисля, че скоро ще имаме възможността да обявим новите оръжия, които преди време бяхме анонсирали. Би било жалко, ако нищо не остане“, каза руският диктатор.

Путин сподели и подробности от разговора си в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп, добавяйки, че Русия и Америка знаят накъде да вървят и към какво да се стремят, за да прекратят войната в Украйна.

Руският диктатор похвали усилията на Белия дом за прекратяване на войната в Газа.

„Доналд полага усилия, работи по въпросите за постигане на мир. Ясен пример е ситуацията в Близкия изток. Ако всичко се получи, това е историческо събитие“, отбеляза Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски е предположил, че мащабна мобилизация в Русия ще доведе до рязък спад на рейтинга на одобрение на кремълския диктатор. Освен това, за да поправи ситуацията, той ще трябва да започне голяма война в Европа, за да демонстрира някакъв успех. Освен това украинският президент смята, че Путин лично се страхува от прекратяване на огъня, защото това би му затруднило възобновяването на войната.