Путин и Уиткоф не постигнаха компромис за мир в Украйна

След 5-часови разговори между Владимир Путин с пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Кушнер, няма компромис за прекратяване на войната на Русия в Украйна, съобщи руската служба на Би Би Си.

Преди срещата Володимир Зеленски заяви, че „всичко зависи“ от тези разговори, докато Владимир Путин направи по-войнствени изявления – този път насочени не само към Украйна, но и към Европа.

Срещата на Путин с Уиткоф и Кушнер започна приблизително в 19:30 ч. московско време – почти три часа по-късно от обявеното. Заедно с Путин, руската страна беше представена от помощника на президента Юрий Ушаков и главния изпълнителен директор на RDIF Кирил Дмитриев.

След разговорите Дмитриев публикува публикация от една дума в социалната мрежа X: „Продуктивно“.

След срещата Ушаков заяви: Не сме нито по-далеч, нито по-близо до разрешаването на кризата. Остава много работа за вършене. Той подчерта, че Русия и САЩ са се договорили да не разкриват детайли от преговорите. "Компромисен вариант на мирния план няма. С някои неща сме съгласни, с други не сме", обясни съветникът на Путин.

Възможността за среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп зависи от работата на техните помощници и външните министерства.

"Това за което буквално сега спорят - това е пространство от 30-50 км., 20 процента от Донецка област, което остава под контрола на Украйна", коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за Fox News, цитиран от Укринформ.

Русия може да "отреже Украйна от морето", ако Киев продължи пиратските действия срещу руски кораби. Русия действа в Украйна хирургически, "това не е война в буквалния смисъл на думата", заяви руският президент на инвестиционен форум в Москва, преди да се види с американските гости. Путин заяви, че Москва ще разшири обхвата на ударите по украинските пристанища заради украинските удари по три руски танкера от т.нар. сенчест фолт в Черно море миналата седмица.

"Предстои ни много тежък период, в който ще трябва да приемем болезнената реалност", заяви бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Според него "пред Украйна предстои тактическо поражение, но стратегическа победа". Това е признание, че днес Украйна все още няма достатъчно сили, за да спре Русия там, където трябва. Но ние вече сме достатъчно силни, за да не си позволим да бъдем унищожени", добави Кулеба, който бе освободен като министър на 5 септември т.г.