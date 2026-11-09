Путин блокира Европа за преговорите в Абу Даби. Настоява за земи, които не успя да превземе

Украйна настоява нейните европейски съюзници да имат място на масата за предстоящите тристранни преговори, докато Русия се противопоставя на подобно участие на този етап, предаде Асошиейтед прес.

За първи път от февруари насам руски, украински и американски преговарящи трябва да проведат разговори за прекратяване на пълномащабната война, съобщи АП. Срещите започват утре в Абу Даби (Обединени арабски емирства). Остават рязко различаващите се искания на Русия и Украйна по темата.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейците ще трябва да бъдат включени в по-широки преговори, но едва на по-късен етап.

Руският президент Владимир Путин иска Украйна да изтегли войските си от четирите региона, които Москва незаконно анексира в началото на войната, но така и не превзе напълно. Путин настоява Украйна да се откаже от присъединяване към НАТО, да приеме строги ограничения за военните си и да отмени ограниченията за руския език и свързаната с Москва украинска православна църква, допълва АП.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърля исканията на Путин за доброволно отстъпване на украинска територия, която Русия не е успяла да превземе на бойното поле, и съгласяване с ограничения за военните и договорености със западни партньори, които Киев смята за съществени гаранции за сигурност, за да се спре ново нахлуване на Русия в бъдеще.

Русия засили ударите си по енергийната система на Украйна преди настъпването на зимата. Москва разчита на балистични ракети и нови, по-бързи реактивни дронове, като се възползва от недостига в Украйна на американски прехващачи "Пейтриът", уточнява АП.

Зеленски заяви миналата седмица, че „всяка електроцентрала в Украйна е била повредена по един или друг начин от атаки“. Украинският президент призова съюзниците на Киев да предоставят генератори и друго оборудване, за да поддържат притока на електричество. В интервю Зеленски подчерта, че гаранциите за сигурност на Украйна се свеждат до това какво биха направили западните съюзници, ако Русия започне ново нахлуване в неговата страна.

„Ако Русия започне отново, какво ще се случи? Кой какво ще направи, с какви средства и кога?“, каза той, цитиран от АП.

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