Путин бил готов да се срещне със Зеленски, но поставя нови условия

OFFNews 21 август 2025 в 17:33 3388 5
Сергей Лавров

Снимка Getty Images
Сергей Лавров

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, но първо трябва да се решат всички въпроси, включително този около пълномощията на Зеленски да подпише мирно споразумение, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от БТА.

Путин и американският му колега Доналд Тръмп се срещнаха в петък в Аляска за първата руско-американска среща на високо равнище за последните над четири години, на която двамата обсъдиха как да сложат край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам. Тръмп заяви в понеделник, че е започнал организирането на среща между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на високо равнище с негово участие.

Запитан от репортери дали Путин има желание да се срещне с украинския президент, Лавров заяви, че Путин „на няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.

Към момента няма информация дали такава среща действително ще се състои скоро.

Лавров допълни, че това ще стане „с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени, а експерти и министри ще изготвят съответните препоръки.“ „И с разбирането, че когато се стигне до подписване на бъдещи документи, въпросът с легитимността на подписващия се тези споразумения от украинска страна ще бъде решен“, допълни руският външен министър.

Путин в миналото е поставял под съмнение легитимността на Зеленски, защото неговият мандат трябваше да изтече през май миналата година, но заради войната не се проведоха нови избори. Киев казва, че Зеленски остава легитимен президент. Руските власти посочват, че са притеснени, че ако Зеленски подпише споразумение, следващият украински лидер може да го оспори въз основата на това, че мандатът на Зеленски е изтекъл. Самият Зеленски заяви тази седмица, че Киев би желал „силна реакция“ от Вашингтон, ако Путин не пожелае да седне на преговорната маса с него.

Според Лавров Киев показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.

    3055

    5

    helper68

    21.08 2025 в 19:56

    -0
    +3
    Само локуми разтягат на хората, среща няма да има докато оня ''караж'' перчема не изкара санкциите дет били зад ъгъла на яве, ма на дали, и ще размотават и омагьосват шубето.. :(((

    2970

    4

    Джендо Джедев

    21.08 2025 в 19:46

    -0
    +4
    Айде, пак почнаха традиционните номерца на тия маймуни. Някой изненадан?

    4530

    3

    Ivan

    21.08 2025 в 18:54

    -0
    +9
    Според коджакефалията и гуру на руската външна политическа шарлатания Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, ама един друг път.

    13307

    2

    AntiZ

    21.08 2025 в 18:44

    -0
    +7
    Киев показвал липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта. Естествено! Всеки нормален човек ще иска първо да ви смачка като хлебарки и после да запретне ръкави и да оправи щетите, нанесени от вас, свинеруска измет! Къде ви бензина, бе, нещастници жалки?

    4000

    1

    кинджал

    21.08 2025 в 18:43

    -0
    +2
    Утре тези условия ще бъдат вече стари. "Нищо, ще измислим други, по-нови."
     
