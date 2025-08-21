Путин бил готов да се срещне със Зеленски, но поставя нови условия

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски, но първо трябва да се решат всички въпроси, включително този около пълномощията на Зеленски да подпише мирно споразумение, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от БТА.

Путин и американският му колега Доналд Тръмп се срещнаха в петък в Аляска за първата руско-американска среща на високо равнище за последните над четири години, на която двамата обсъдиха как да сложат край на най-смъртоносната война в Европа от Втората световна война насам. Тръмп заяви в понеделник, че е започнал организирането на среща между Путин и Зеленски, която ще бъде последвана от тристранна среща на високо равнище с негово участие.

Запитан от репортери дали Путин има желание да се срещне с украинския президент, Лавров заяви, че Путин „на няколко пъти е казвал, че е готов за среща, включително със Зеленски“.

Към момента няма информация дали такава среща действително ще се състои скоро.

Лавров допълни, че това ще стане „с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени, а експерти и министри ще изготвят съответните препоръки.“ „И с разбирането, че когато се стигне до подписване на бъдещи документи, въпросът с легитимността на подписващия се тези споразумения от украинска страна ще бъде решен“, допълни руският външен министър.

Путин в миналото е поставял под съмнение легитимността на Зеленски, защото неговият мандат трябваше да изтече през май миналата година, но заради войната не се проведоха нови избори. Киев казва, че Зеленски остава легитимен президент. Руските власти посочват, че са притеснени, че ако Зеленски подпише споразумение, следващият украински лидер може да го оспори въз основата на това, че мандатът на Зеленски е изтекъл. Самият Зеленски заяви тази седмица, че Киев би желал „силна реакция“ от Вашингтон, ако Путин не пожелае да седне на преговорната маса с него.

Според Лавров Киев показва липса на интерес за дългосрочно решаване на конфликта.