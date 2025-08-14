Птичките на ген. Буданов удариха рафинерия на Лукойл във Волгоград, пожарът е огромен

OFFNews 14 август 2025 в 13:59
В нощта на 14 август дронове на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната, ръководено от легендарния генерал Кирило Буданов, атакуваха огромен нефтопреработвателен завод във Волгоград, причинявайки мащабни пожари в съоръжението. Това съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„Безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна, ГУР, в сътрудничество с други компоненти на Силите за отбрана на Украйна, нанесоха удари по Волгоградското нефтопреработвателно предприятие („Лукойл-Волгограднефтепереработка“), което снабдява руската армия с нефтопродукти“, се казва в съобщението.

Генералният щаб отбеляза, че към момента е известно за възникването на големи пожари в рафинерията, но подробните последици от щетите от пожара все още се изясняват.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна уточни, че Волгоградския нефтопреработвателен завод е най-големият производител на горива и смазочни материали в Южния федерален окръг на Руската федерация. Тук годишно се преработват над 15 милиона тона петрол, което е 5,6% от цялото руско производство. Рафинерията произвежда дизел, бензин и авиационно гориво, които са от критично значение за руската армия.

„Постоянно работим за намаляване на производствения капацитет на нефтопродукти в страната агресор и отслабване на нейната армия. Русия трябва напълно да усети последиците от агресивната си политика и да спре войната срещу Украйна“, отбеляза Генералният щаб.

Към 14 часа пожарът в рафинерията не само че не е потушен, но и се разраства, показват видеа от мястото на удара.

Само преди ден украински дронове камикадзе атакуваха компресорна станция на тръбопровода „Транснефт Дружба“ в Брянска област. Според ГУР, обектът в град Унеча е бил поразен.

Генералният щаб в Киев отбеляза, че в района на сградата на компресорната станция са регистрирани щети и мащабен пожар. Имаше и информация за експлозии в района на резервоарния парк и зоната, където се намират помпите.

