Протестиращи могат да поставят под въпрос правото на съществуване на Израел, според германски съд

Пропалестинските протестиращи имат законното право да поставят под въпрос правото на съществуване на Израел, постанови германски съд, оспорвайки полицейска забрана, предадоха ДПА и БТА.

Висшият административен съд в Мюнстер постанови, че полицията в Дюселдорф не е трябвало да забранява на организаторите на протест миналия уикенд да отхвърлят правото на съществуване на Израел по време на събирането си.

Отричането на правото на Израел да съществува само по себе си не е криминално престъпление, постанови съдът.

Критичните дискусии относно основаването на Израел и искането за мирна промяна в съществуващата ситуация в Близкия изток са фундаментално защитени права съгласно свободата на изразяване, обявиха магистратите.

Според съда лозунгът „Има само една държава – Палестина 48“ не трябва да бъде забраняван, защото липсва всякаква конкретна връзка с палестинската въоръжена групировка „Хамас“, която е забранена в Германия. Лозунгът се отнася до 1948 година, когато Израел е основан след кървав конфликт.