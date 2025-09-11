Принц Хари и крал Чарлз III се срещнаха за първи път от година

Британският принц Хари се е срещнал с баща си – крал Чарлз III – на чаша чай в лондонската резиденция „Кларънс хаус“, предаде „Асошиейтед прес“.

Това е първата им лична среща от повече от година.

Бъкингамският дворец потвърди визитата в "Кларънс хаус", където кралят отсяда по време на престоя си в столицата. Принцът е разговарял с баща си близо 50 минути, след което е напуснал резиденцията, за да присъства на събитие на своята фондация Invictus Games, която подкрепя ранени и болни военнослужещи и ветерани.

Последната им среща беше през февруари 2024 г., когато Хари пристигна в Лондон след като стана ясно, че баща му е диагностициран с рак. Тогава двамата разговаряха около 45 минути, преди монархът да замине за имението си в Сандрингам, за да се възстановява.

Отношенията между двамата в последните пет години са обтегнати, откакто Хари и съпругата му Меган се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния през 2020 г., а впоследствие публично изразиха критики към монархията в интервю с Опра Уинфри и в документалната поредица на „Нетфликс“. Напрежението се засили допълнително с излизането на мемоарите на Хари „Резервният“, където той разкрива лични разговори от семейството.

Контактите на Хари и с брат му, принц Уилям – наследник на трона – също са редки.