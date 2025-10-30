Примирието остава крехко: Израел извърши нови удари в Газа

Израелски самолети и танкове атакуваха днес райони в източната част на ивицата Газа, съобщиха палестински жители и очевидци. Това се случва ден след като Израел заяви, че остава ангажиран с примирието, сключено с посредничеството на САЩ, въпреки че продължава със смъртоносни бомбардировки в анклава, предаде Ройтерс.

По разказа на очевидци, Израел е извършил 10 въздушни удара в райони източно от град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, а танкове са обстрелвали райони на изток от град Газа, в северната част на анклава.

Към момента няма информация за ранени или убити. Очевидците уточниха обаче, че не са видели да се поразяват обекти извън контролирани от Израел зони.

Израелските военни съобщиха, че са извършили "прецизни удари" срещу "терористка инфраструктура, представляваща заплаха за войниците", в районите, които все още са окупирани от Израел.

Ударите днес са поредно изпитание за крехкото примирие между Израел и "Хамас", което влезе в сила на 10 октомври. Израел започна военните действия тази седмица след убийството на израелски военнослужещ от бойци на "Хамас" зад т. нар. жълта линия, до която се изтеглиха израелските сили според споразумението. "Хамас" отрича обвиненията.

По-рано тази седмица израелската армия публикува списък с 26 бойци на "Хамас", които са били основни цели на ударите. Сред тях е и командир, участвал в нападението на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел, довело до избухването на конфликта.

Министерството на здравеопазването в Газа заяви от своя страна, че 46 деца и 20 жени са били убити при въздушните удари тази седмица. Източници на международни организации съобщиха, че американски и местни посредници са се намесили спешно, за да понижат напрежението, докато Израел и "Хамас" са си разменяли обвинения.