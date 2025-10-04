При руска атака е ударен пътнически влак в Суми, има десетки ранени

Русия атакува жп гарата в община Шостка в украинската област Суми, дронът удари пътнически влак по маршрута Шостка-Киев, . съобщи в Telegram началникът на областта Олег Григоров, информира Укринформ.
Има ранени пътници, се казва в съобщението. На мястото на инцидента работят спасители, медици и всички аварийни служби. На хората се оказва необходимата помощ, провежда се спасителна операция. Мащабът на разрушенията и броят на жертвите се изясняват, добави Григоров.
Президентът Володимир Зеленски показа последствията от удара в Telegram. Вече е известно, че десетки хора са ранени, каза той.
„Руснаците не можеха да не знаят, че удрят цивилни. И това е терор, който светът няма право да игнорира“, каза още Зеленски.
04.10 2025 в 14:50
