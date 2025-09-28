Президентът на РСМ отрече да е восъчна фигура

Северномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова отхвърли твърденията в някои местни медии, че не е имала среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде БГНЕС.
В някои средства за масова информация в Скопие и в социалните мрежи под разпространената снимка от нейните профили пишеше, че това не е тя, а е нейна восъчна фигура.
"Искам да Ви информирам, че снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на тържествения традиционен прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Статиите в определени медии, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и с ясна тенденция към дискредитиране", написа Давкова и призова медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
142
3
28.09 2025 в 12:01
3060
2
28.09 2025 в 10:10
24568
1
28.09 2025 в 09:56
САЩ отнеха визата на колумбийския президент
Билка турта за какво се използва
МВР с акция за чужди водачи с невръчени глоби - спипа румънец с 26 фиша
Отправени са заплахи за живота на Ивелин Михайлов, съобщиха от ''Величие''
Тричленно семейство остави видео, че слага край на живота си (допълва се)
Дърво падна върху влака Варна-София и рани пътничка
Константин се извини, но отрича да е правил гонка с Емрах Стораро