Президентът на РСМ отрече да е восъчна фигура

Северномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова отхвърли твърденията в някои местни медии, че не е имала среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде БГНЕС.

В някои средства за масова информация в Скопие и в социалните мрежи под разпространената снимка от нейните профили пишеше, че това не е тя, а е нейна восъчна фигура.