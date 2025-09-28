Президентът на РСМ отрече да е восъчна фигура

OFFNews 28 септември 2025 в 09:39 2047 3
Гордана Силяновска
Гордана Силяновска с Тръмп и съпругата му Мелания.

Северномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова отхвърли твърденията в някои местни медии, че не е имала среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде БГНЕС.

В някои средства за масова информация в Скопие и в социалните мрежи под разпространената снимка от нейните профили пишеше, че това не е тя, а е нейна восъчна фигура.

"Искам да Ви информирам, че снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на тържествения традиционен прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Статиите в определени медии, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и с ясна тенденция към дискредитиране", написа Давкова и призова медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.

    142

    3

    Октим

    28.09 2025 в 12:01

    -0
    +0
    Дори и в час по трудово обучение няма да се намери някой, който да тръгне да хаби восък за за да направи фигурата на тази слугиня и чистачка!

    3060

    2

    helper68

    28.09 2025 в 10:10

    -0
    +3
    Ма много хубаво ги е издокарала мадам Тюсо.. :)))

    24568

    1

    dolivo

    28.09 2025 в 09:56

    -0
    +4
    не е взела намека
     
