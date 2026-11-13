Предложенията на Русия за мир в Украйна: Финландия извън НАТО, Прибалтика - без натовски бази, Молдова - федерация

Русия е поставила на масата за преговори редица искания за промени в сигурността на Европа при преговорите в Абу Даби. Те далеч надхвърлят рамките на Украйна и засягат дузина европейски държави.

Москва иска да предотврати по-нататъшното присъединяване на държави към НАТО и да отмени членството на Финландия в алианса. Планът е бил представен и на европейски представители в Абу Даби, съобщава "Билд" с уточнението, че е запознат с исканията, цитирани и от "Клуб Z.

Когато Русия говори за мир, Кремъл отново и отново се връща към едно старо обвинение: Западът бил измамил Москва, пише "Билд". Той обещал, че НАТО няма да се разширява на изток, а след това приел все повече държави в алианса. Никога обаче не е имало обвързващо споразумение, което да изключва по-нататъшното присъединяване на страни.

Сега руските преговарящи обсъждат как би могла да изглежда една „нова европейска архитектура за сигурност“ според представите на Москва.

Освен официалните делегации и посредници обсъждат условията за прекратяване на войната в Украйна, като има няколко такива кръга за разговори. Някои работят чрез граждански посредници, други имат връзки с военните. На моменти те се конкурират помежду си.

Решаващо е кои предложения ще подкрепи Путин. Засега не е ясно дали той е одобрил предложението, с което "Билд" разполага.

Какво предвижда руският план

- Още територии за Русия. Москва трябва да запази окупираните територии и да получи целия Донбас. Така Украйна ще трябва да се откаже и от онези части на Донецка и Луганска област, които все още контролира.

- Демилитаризирани украински пристанища. Пристанищата в Одеса и Николаев трябва да бъдат демилитаризирани. Така Украйна вече няма да може да ги използва като военноморски бази. Предвиждат се и споразумения за свободата на корабоплаването в Черно и Балтийско море.

- Без бази на НАТО в балтийските държави. Предложението предвижда отказ от разполагане на военни бази в Естония, Латвия и Литва.

- Финландия трябва да напусне НАТО. Иска се страната да се върне към статута си отпреди присъединяването към алианса.

- Украйна трябва да остане извън военните блокове. Членство в ЕС би било възможно. Членството в НАТО обаче трябва да бъде изключено.

- Молдова трябва да бъде преобразувана. Предвижда се създаването на федерална република, включваща основната част от територията на Молдова, Приднестровието и Гагаузия. Ако Молдова се присъедини към ЕС, Приднестровието и Гагаузия трябва да получат възможност да проведат референдуми за независимост.

Какво предлага Русия в замяна?

В замяна руската страна предлага изтегляне на ядрените оръжия от Беларус и отказ от разполагането там на ракети със среден обсег.

В известните на "Билд" точки от предложението обаче не се предвижда подобен отказ за руската Калининградска област – руския анклав на Балтийско море.

Освен това руските войски трябва да се изтеглят от Приднестровието. В замяна Молдова ще трябва да остане извън военните блокове.

Руското предложение за сделка би имало последици далеч отвъд Украйна и би довело до създаването на нова архитектура за сигурност в Европа.

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