Празнества заляха улиците на Газа и Израел след новината за възможен край на войната

Бурни празненства избухнаха днес сред палестинците и семействата на израелските заложници, след новината за сключеното споразумение между Израел и "Хамас", с което може да бъде сложен край на войната в ивицата Газа и да бъдат върнати всички израелски заложници – живи и мъртви, предаде Асошиейтед прес.

Въпреки разрушенията и продължаващите атаки на отделни места, мнозина споделяха радост, сълзи и надежда, че това може да бъде началото на края на войната и на завръщането им по домовете.

Местни жители описват споразумението като глътка въздух след дълго страдание и знак, че насилието може най-сетне да спре. Емоцията сред хората е смес от вяра, благодарност и облекчение след месеци на напрежение и загуби.

Подобни емоции бушуват и в Тел Авив на Площада на заложниците, където от началото на конфликта се събират роднините на отвлечените израелци. Близките на заложниците споделят, че за първи път от дълго време изпитват реална надежда, че ще видят отново своите деца, родители и партньори.

Някои от освободените заложници също изразиха вълнение, като признаха, че е трудно да опишат усещането да чуят новината, която толкова дълго са очаквали.

Ако бъде изцяло прието, споразумението ще доведе двете страни по-близо от всякога до прекратяването на войната, в която бяха въвлечени и съседните Иран, Ливан и Йемен, и която задълбочи международната изолация на Израел и промени Близкия изток, отбелязва АП.