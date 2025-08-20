Поредна руска атака над Украйна взе жертва, има ранени

Най-малко един човек е пострадал при масираната атака с дронове, която Русия предприе тази нощ срещу крайдунавския украински град Измаил, съобщи във "Фейсбук" измаилската районна държавна администрация.

"Врагът отново атакува Измаилския район. За съжаление, има поразени цели. Щети са нанесени на пристанищната инфраструктурата. Избухнаха пожари, които бяха загасени от държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област", пише в публикацията.

Една жена бе убита при руски артилерийски обстрел по югоизточния украински индустриален град Никопол, написа тази нощ в "Телеграм" управителят на Днепропетровска област Сергий Лисак.

При атаката има и една ранена жена. Нанесени щети по пететажна жилищна сграда, пише още в изявлението на областния управител.

Никопол се намира на контролираната от Украйна страна на река Днепър, срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ.

Късно снощи Одеса бе атакувана с балистични ракети от акваторията на Черно море, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Регионалните власти призоваваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежищата.

Местните канали в "Телеграм" съобщават за поразени цели и избухнал пожар.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.