Популистите от ВМРО-ДПМНЕ победиха на местните избори в Македония

ВМРО-ДПМНЕ спечели балотажите в местните избори в Северна Македония в 21 от 33 общини и град Скопие, съобщава БТА.

След двата тура на местните избори в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ ще има 55 кметски места, коалицията от албански партии ВЛЕН - 10, опозиционният Социалдемократически съюз на Македония - 6, албанският Национален алианс за интеграция-4, а движението ЗНАМ и Съюзът на ромите - по един кмет.

Освен Скопие, където кмет на града през следващите четири години ще бъде Орце Георгиевски и скопските общини Аеродром и Карпош, управляващата партия ще има кметове и в общините Бървеница, Валандово, Виница, Дебърца, Демир Капия, Дойран, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Лозово, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Чешиново Облешево и Чучер Сандево.

Коалиционният партньор на ВМРО-ДПМНЕ, коалицията от албански партии ВЛЕН, печели балотажите в Боговине, Дебър, Долнени и Тетово, опозиционната СДСМ в Зърновци, Македонска Каменица и скопската община Център, Националният алианс за интеграция, водена от ДСИ - в Студеничани, движението ЗНАМ в Куманово, където пореден кметски мандат спечели Максим Димитриевски, Съюзът на ромите отново ще има кмет в Шуто Оризари, а в Струга печели независим кандидат.

Премиерът и председател на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски обяви „голяма изборна победа”.

„Това е победа на вярата, надеждата, копнежа за бъдещето. Това е победа на страдащия народ, на мечтите му, за които се борим, на надеждите му и на общата ни родина”, обяви Мицкоски.

ВМРО–ДПМНЕ е популистка партия заради националистическата си реторика и използването на чувствителни исторически теми за мобилизиране на електората, включително по отношение на България. Политиката на партията да се противопоставя на включването на българите като отделна общност в Конституцията на Северна Македония е основна пречка пред европейската интеграция на страната.