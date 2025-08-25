Полският президент спира детските надбавки за украинските бежанци

Полският президент Карол Навроцки блокира законопроекта за удължаване на детските надбавки за всички украински бежанци в Полша, като заяви, че само тези, които работят, трябва да ги получават.

Заради ветото, достъпът на Украйна до сателитната интернет услуга "Старлинк" на Илон Мъск може да бъде прекъснат, заяви полският вицепремиер, в момента, в който конфликтът между правителството и държавния глава се задълбочава. Законопроектът удължаваше периода на помощта, т.е. финансирането от Фонда за помощ за Украйна, до края на март следващата година, съобщи БНР.

Говорител на полското министерство на цифровите въпроси обясни, че ветото на Навроцки означава, че от 1 октомври няма да има правно основание за плащането на "Старлинк". Според говорител на полския президент основанието за плащане на "Старлинк" все още може да бъде възстановено, ако парламентът във Варшава приеме законопроекта, предложен от президента до края на следващия месец.

Полша плаща на Украйна за използването на "Старлинк", която осигурява жизненоважна интернет връзка на страната и нейната армия, докато те се опитват да отблъснат руските сили.

Полша е един от най-верните поддръжници на Украйна откакто Русия нахлу в страната през 2022 г. Както центристкото правителство на премиера Доналд Туск, така и консервативният националист Навроцки са съгласни, че е необходимо да се помогне на Украйна да се противопостави на руската инвазия, но някои поляци са уморени да подкрепят около 1,5 милиона украинци, които в момента живеят в Полша.

Навроцки, вдъхновен от американския президент Доналд Тръмп, обеща по време на предизборната си кампания тази година да постави „поляците на първо място“ и да ограничи правата на чужденците в Полша.

Досега украинските бежанци имат право да получават месечна семейна помощ в размер на около 190 евро за дете, ако децата им посещават полски училища. Други страни от ЕС, като Германия, също предложиха наскоро да се намалят помощите.