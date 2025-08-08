Полският премиер след разговор със Зеленски: Скоро може да има примирие в Украйна

Войната на Русия срещу Украйна може да бъде замразена „по-скоро, отколкото по-късно“, заяви полският премиер Доналд Туск.

Както съобщава The Guardian, това негово изявление е направено след разговора с украинския президент Володимир Зеленски.

Според Туск Киев е силно заинтересован Европа да участва в оформянето на бъдещо прекратяване на огъня и мир. Мирът в този регион е от голямо значение и за Варшава, тъй като ще окаже положително влияние върху собствената ѝ сигурност.

„Има определени сигнали, имам и интуиция, че може би замразяването на конфликта – не искам да говоря за края на войната, а за замразяването на конфликта – може да се случи по-скоро, отколкото по-късно. Има надежда за това. Днес ултиматумът изтича. Президентът Зеленски е много предпазлив, но все пак оптимист“, каза той.

Зеленски заяви, че по време на телефонния разговор с полския премиер е обсъдил въпроси за прекратяване на войната, съвместно производство на отбранителна техника, подкрепата за украинците и преговорния процес относно членството на Украйна в Европейския съюз.

„Информиран съм за разговора с президента Тръмп и европейските му колеги. Обсъдихме наличните дипломатически възможности и се съгласихме, че ще се координираме и ще работим в името на общите европейски интереси. Украйна, Полша и други европейски държави се нуждаят еднакво от здрави основи за своята сигурност и независимост. Всеки се нуждае от надежден свят. И аз съм благодарен за вашата готовност да помогнете по този път“, написа Зеленски в Telegram.

Президентът също така призова полската страна да помогне на украинските студенти, които бяха засегнати от някои регулаторни промени в Полша.

Днес изтича ултиматумът на президента на САЩ Доналд Тръмп към Кремъл. Той даде на Москва 10 дни да постигне прекратяване на огъня, в противен случай обеща да наложи вторични санкции срещу тези, които купуват нейните енергийни ресурси.

Наскоро специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф проведе среща с Путин в Кремъл, която Москва оцени като полезна и конструктивна.

Доналд Тръмп, от своя страна, определи срещата като „много продуктивна“, въпреки че не беше постигнато официално споразумение за прекратяване на военните действия.

Вашингтон иска да проведе тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин, докато Кремъл обяви, че лидерът им е готов да се срещне само с президента на Съединените американски щати.