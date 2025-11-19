Полша закрива руското си консулство в Гданск и обеща недипломатически отговор на жп саботажа

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че ще оттегли съгласието си за функционирането на последното действащо руско консулство в Полша, в Гданск, в отговор на саботажа на железопътна линия през изминалия уикенд, предаде Ройтерс.

Кремъл изрази съжаление за решението за затваряне на консулството и заяви, че то показва отсъствие на "здрав разум". В отговор на решението на Полша за затваряне на консулството, Русия също ще намали полското дипломатическо присъствие в Москва.

„Отношенията с Полша се влошиха напълно. Това вероятно е проява на това влошаване - желанието на полските власти да сведат до нула каквато и да било възможност за консулски или дипломатически отношения“, заяви Песков.

Шикорски подчерта, че Варшава ще отговори на саботажа "не само с дипломатически средства", като уточни, че подробностите ще станат ясни до няколко дни.

Вчера полският премиер Доналд Туск съобщи, че двама украинци, работещи за Москва, са назовани като заподозрени за двата случая на саботаж на жп линия в Полша. В резултат на техните действия е повредена ключова железопътна линия, използвана за доставки за Украйна. Установено е, че двамата заподозрени са избягали в Беларус.

От своя страна, Москва отрича отговорност за саботажа, и обвинява Полша в русофобия.

Експлозията през уикенда по линията Варшава-Люблин, която свързва полската столица с украинската граница, последва вълна от палежи, саботажи и кибератаки в Полша и други европейски страни от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.