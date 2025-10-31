Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

OFFNews 31 октомври 2025 в 16:23 129 0

Снимка БТА/АП

Полша заяви, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс.

Това е третият подобен инцидент за тази седмица.

Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили.

