Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полша заяви, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс.
Това е третият подобен инцидент за тази седмица.
Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили.
