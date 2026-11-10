Полша обвини двама украинци в саботаж и шпионаж в полза на Русия

Полските власти арестуваха двама украински граждани, заподозрени в шпионаж и саботаж в полза на руските разузнавателни служби, съобщи полската Агенцията за вътрешна сигурност (АВС), цитирана от Ройтерс и БТА.

„Според събраните от Агенцията за вътрешна сигурност данни заподозрените са изпълнявали задачи по поръчение на руските специални служби, които включвали разузнаване на обекти от критичната инфраструктура и военни съоръжения в цялата страна“, се казва в изявлението на агенцията.

Прокуратурата е повдигнала обвинения на задържаните за извършване на шпионска дейност в полза на чужда разузнавателна служба срещу Полша, както и за извършване на саботажни действия.

Според разследващите двамата мъже са подпалвали автомобили, след като предварително са сменяли регистрационните им номера с такива, наподобяващи използваните от украинската армия. За изпълнението на задачите си те са получавали възнаграждение, включително в криптовалута.

„Разследването установи, че саботажните действия са били извършени по поръчение на руските разузнавателни служби и са имали за цел да разпалят антиукраински настроения“, заявиха прокурорите в отделно изявление.

Ако бъдат признати за виновни, двамата обвиняеми могат да получат наказания от 10 г. до доживотен затвор.

Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на изпратеното по електронна поща запитване за коментар.

Полша отдавна обвинява Русия и нейния съюзник Беларус, че водят хибридна кампания, включваща саботаж, кибератаки и дезинформация, след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Русия обаче многократно е отхвърляла тези обвинения.

Следете новините ни в :