Полицията в Брюксел глобява купувачите на наркотици и настоява тази мярка да продължи

Полицията в Брюксел глоби на място над 2000 купувачи на наркотици от началото на годината като част от нова стратегия за ограничаване на търсенето и предлагането на забранени субстанции в квартали, засегнати от наркотрафик и насилие, съобщават БТА и агенция Белга.

Мярката бе въведена по настояване на прокуратурата и вече е в сила на територията на всички районни полицейски управления на белгийската столица.

Санкциите се налагат за притежание предимно в райони, известни с активна търговия, включително и по време на масови прояви и фестивали.

Размерът на глобите започва от 75 евро за притежание на канабис и достига 300 евро за вещества като кокаин, LSD или екстази. Когато е заловен купувач на няколко вида наркотици, санкциите могат да достигнат до 500 евро, след които се съставя и стандартен полицейски протокол.

По данни на полицията мярката намалява административната работа за органите на реда и разтоварва съдебната система, тъй като ѝ спестява образуването и гледането на дела за дребни престъпления.

Отделни районни полицейски управления съобщават за осезаемо намаляване на активността на проблемни места, включително в райони, където преди са били смятани за "пунктове" за продажба. В южната част на града се отчита значителен спад на незаконната дейност.

Прокуратурата подчертава, че санкционирането на купувачите е само част от по-широка стратегия за борба срещу наркопрестъпността. Брюксел има дял от близо 28% от всички подобни глоби, наложени на територията на Белгия.