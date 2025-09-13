Поколението Z успя. Непал има временно правителство

Бившият председател на върховния съд на Непал Сушила Карки оглави преходно правителство. То трябва да изведе страната от кризата, предизвикана от най-смъртоносните размирици след премахването на монархията през 2008 г.

По предложение на Сушила Карки президентът разпусна парламента и насрочи избори за 5 март догодина.

Кризата започна в понеделник, припомня БНТ. Тогава полицията откри огън срещу младежи, които протестираха заради блокирането на социалните мрежи и корупцията сред елита. Загинаха 20 демонстранти, последва масов обществен гняв под лозунга "Поколение Z".

Атакувани бяха обществени сгради в столицата Катманду и жилищата на висши ръководители. Опожарени бяха парламентът и резиденцията на премиера, който беше принуден да подаде оставка.

Насилието взе поне 51 жертви, ранените са повече от 1300.