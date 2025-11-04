Поискаха забрана на Маша и мечокът, филмът противоречал на руските ценности

Маша била меркантилна и капризна. Освен това напълно недопустимо живеела без родителска грижа, възмущават се московски дейци на културата

OFFNews 04 ноември 2025 в 18:27 5179 5
Маша и мечокът
Маша и мечокът.

Най-известният и гледан по света руски филм през 21-ото столетие - супер популярната анимация "Маша и мечокът", е заплашен от забрана като противоречащ на традиционните руски ценности.

На пръв поглед една такава новина звучи като абсолютен фейк и зла манипулация, уронваща имиджа на "могучая", но е факт...

И явно е крайно време да спрем да се изненадваме дори и на най-безумните абсурди, идващи от московските блата! 

А темата за забраната на Маша и мечокът вече дни наред е обект на разгорещен дебат в интелектуалните и политическите среди в Русия. Някои предлагат филмът да е разрешен само за възрастни, други - за пълна забрана за излъчване. 

Според политолога Вадим Попов въпросният рисуван сериал противоречи на традиционните руски ценности.

"Как е възможно 4-годишно момиченце да живее само, без мама и тати, и да си общува само с някаква мечка. Това може да навреди на разбирането на децата за семейството", посочва той.

Освен това, добавя Попов, по някаква причина дори животните се боят от нея, а самата Маша е "меркантилна и капризна".

Също така и писателят Олег Рой призова за възрастово ограничение 12+ за анимационния филм, твърдейки, че лентата не е предназначена за деца.

Александър Шолохов, заместник-председател на Комисията по култура на Държавната дума, не се съгласи, заявявайки, че подобни твърдения са чист пиар и напълно неоснователни.

„Не мога да кажа, че съм гледал целия сериал, но от откъсите, които съм виждал, не останах с впечатлението, че е „само за възрастни“. А и самото предложено възрастово ограничение е озадачаващо: какво точно е основанието за това решение? Сигурен съм, че подобни мерки не могат да постигнат нищо друго освен пиар и дори провокират нездравословен интерес“, каза той.

Още през пролетта на тази година студиото, което създаде един от най-популярните детски анимационни съвременни сериали в света, започна да съкращава персонал и се премести в Кипър.

Ръководството отдавна се намира там, а правата върху франчайза всъщност принадлежат на кипърската компания Animaccord LTD.

Бъдещето на анимационния сериал е несигурно – той може да бъде напълно премахнат от руските платформи, а производството му да бъде прекратено.

    Зла свекърва

    04.11 2025 в 19:48

    Eдно свястно нещо направиха и се отричат от него.
    Ами то в Русия явно мечките отглеждат по-добре децата от хората.

    Хората слагат на малките си деца костюми на танкове и ги учат да стрелят с автомати.

    Мечока през това време играе с Маша на шах, учи я на пианото, правят заедно играчки.

    Да, Маша е капризна и презадоволена, обича да се налага, но не е злобна и покварена, все още, и дано остане такава.

    jdravun

    04.11 2025 в 19:44

    Русианите съвсем изпращяха ,щом забраняват собсвенопроизведени филми ,харесвани и в Европа. Яко ги хапе щуреца ,май?

    Manager Kim

    04.11 2025 в 19:11

    Той и Путин противоречи на нормалните руски ценности, но не го забраняват!

    Комита

    04.11 2025 в 18:51

    Как още не са посегнали и на джуджето Хаяско... :)))

    danvan

    04.11 2025 в 18:45

    Ден без идиотщина - загубен ден.

    Това е мотото на путинска русия.
     
