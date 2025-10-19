Почина създателката на Еразъм София Коради

16 милиона студенти са участвали в програмата за обмен, създадена от нея

Юлиана Ончева 19 октомври 2025 в 07:56 905 0
Сохия Коради

Снимка БТА/Страницата на Европейския парламент
София Коради

Италианката София Коради, създателка на европейската програма "Еразъм", която даде възможност на милиони млади хора да учат в чуждестранни висши училища, почина в Рим на 91-годишна възраст, съобщиха италиански медии, цитирани от Франс прес и БТА. 

Наричат София Коради, която бе преподавател по педагогика в  в уни верситета Рома Тре в Рим,"Мама Еразъм".

Тя има магистърска степен по право от Колумбийския университет, след като печели престижната американска стипендия "Фулбрайт". Тъй като американската ѝ диплома не бива призната от италианската образователна система при завръщането ѝ в родината, тя предлага създаването на програма за обмен на студенти, чието начало е дадено в Европейския съюз през 1987 година.

Според официалната страница на "Еразъм" оттогава в програмата са участвали около 16 милиона студенти. 

Коради разказа през 2018 г., че идеята за програмата, родена по време на Студената война, е била нейната "лична мисия за мир".

