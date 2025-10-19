Почина създателката на Еразъм София Коради

Италианката София Коради, създателка на европейската програма "Еразъм", която даде възможност на милиони млади хора да учат в чуждестранни висши училища, почина в Рим на 91-годишна възраст, съобщиха италиански медии, цитирани от Франс прес и БТА.
Наричат София Коради, която бе преподавател по педагогика в в уни верситета Рома Тре в Рим,"Мама Еразъм".
Тя има магистърска степен по право от Колумбийския университет, след като печели престижната американска стипендия "Фулбрайт". Тъй като американската ѝ диплома не бива призната от италианската образователна система при завръщането ѝ в родината, тя предлага създаването на програма за обмен на студенти, чието начало е дадено в Европейския съюз през 1987 година.
Според официалната страница на "Еразъм" оттогава в програмата са участвали около 16 милиона студенти.
Коради разказа през 2018 г., че идеята за програмата, родена по време на Студената война, е била нейната "лична мисия за мир".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани
Конференция за образование и религия: Сблъсък на гледни точки
Британски военен кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен
Санкции за близо 1,2 милиона лева е наложило Тол управлението на претоварени тирове за два дни