Почина Дик Чейни, най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ

Един от най-влиятелните американски вицепрезиденти Дик Чейни почина на 84 г.
Новината съобщи неговото семейство. Чейни беше 46-ият вицепрезидент, който служи заедно с републиканския президент Джордж У. Буш в продължение на два мандата между 2001 и 2009 г. Преди това служи като шеф на кабинета на президента Джералд Форд (1975 – 77), член на Камарата на представителите от щата Уайоминг (1978 – 1989) и като министър на отбраната в администрацията на Джордж Х. У. Буш (1989 – 1993).
Като министър на отбраната той отговаря за Операция Пустинна буря през 1991 г. След като се отказва от амбицията си да се кандидатира за президент на САЩ на изборите през 1996 г., Чейни става председател и изпълнителен директор на компанията Halliburton (1995 – 2000).
Дик Чейни е считан за най-силния вицепрезидент в историята на САЩ.
В последните си години Чейни, оставайки твърд консерватор, беше до голяма степен отхвърлен от собствената си партия заради острата си критика към президента Доналд Тръмп, когото нарече „страхливец“ и най-голямата заплаха за републиката в историята.
Той подаде последния си вот на президентски избори през 2024 г. за либералната демократка и своя колежка от „клуба на вицепрезидентите“ Камала Харис.
2970
1
04.11 2025 в 14:45
А щом дори той се е отвратил от Краснов - сметай, баце!
