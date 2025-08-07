По-високите мита на Тръмп влязоха в сила и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ

07 август 2025
Доналд Тръмп

Снимка GettyImages
Президентът на САЩ Доналд Тръмп

По-високите мита на американския президент Доналд Тръмп, вариращи от 10 до 50%, влязоха в сила днес в полунощ източноамериканско време (07:00 часа българско време) и засегнаха стоки на основни търговски партньори на САЩ, предаде Ройтерс.

Митническата служба на САЩ започна да събира по-високите мита след седмици на напрежение около окончателния размер на митата и преговори с търговски партньори, водени с цел намаляването им.

За стоките, които са били натоварени на плавателни съдове към САЩ и които са били в транзит преди крайния срок в полунощ, се дава разрешение да влизат в страната с по-ниските предишни мита преди 5 октомври.

Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% от Канада и 25% от Индия. Вчера той обяви отделно 25% мито за индийските стоки, което ще бъде наложено след 21 дни заради това, че Индия купува руски петрол.

„Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“.

Осем основни търговски партньори, на които се падат около 40% от търговията със САЩ, постигнаха рамкови споразумения за търговски и инвестиционни отстъпки, включително Европейският съюз, Япония и Южна Корея, като успяха да намалят основните си митнически ставки до 15%. Великобритания постигна 10%, докато Виетнам, Индонезия, Пакистан и Филипините - до 19% или 20%.

    3055

    7

    helper68

    07.08 2025 в 22:30

    -0
    +0
    С тъпите си тарифи, първо ще страдат ''хамериканчетата'', а за някои от другите, перчема най мног да засили ''задругата'' на БРИКС.. - ще чакаме реакцията на перчема и развръзката...

    Моди разговаря с Лула, планира среща със Си, докато връзките му със САЩ са кисели - (Bloomberg) -- Индийският премиер Нарендра Моди обсъди търговията с бразилския си колега и се очаква да посети Китай за първи път от седем години през август, на фона на влошаващите се отношения със САЩ.
    Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва и Моди обсъдиха налагането на едностранни тарифи срещу своите държави и потвърдиха плановете си за укрепване на търговските връзки в четвъртъчен разговор, който продължи близо час, се казва в изявление на бразилското правителство.

    3055

    6

    helper68

    07.08 2025 в 21:03

    -0
    +0
    Отелно перечема иска. ново преброяване в ''хамерика''.
    Тръмп иска ново преброяване на населението на САЩ и казва, че чужденците няма да бъдат преброявани
    ВАШИНГТОН - Президентът Доналд Тръмп призовава за провеждане на ново преброяване на американските домакинства и за изключване от преброяването на мигрантите, които не са влезли в страната законно.
    „Инструктирах нашето Министерство на търговията незабавно да започне работа по ново и много точно ПРЕБРОЯВАНЕ, основано на съвременни факти и цифри и, което е важно, използвайки резултатите и информацията, получени от президентските избори през 2024 г. Хората, които са в страната ни незаконно, НЯМА да бъдат преброени в преброяването. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“, каза Тръмп в Truth Social. - от USA TODAY

    3055

    5

    helper68

    07.08 2025 в 20:57

    -0
    +0
    „ПОЛУНОЩ Е!!! МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ОТ ТАРИФИ СЕГА СЕ ИЗЛИВАТ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ!“, написа Тръмп в платформата за социални медии Truth Social. :))

    „Стагфлация-лайт“: Най-лошият сценарий за американската икономика изглежда става все по-вероятен
    Икономиката изглежда сякаш се приближава към ужасяващ стагфлационен сценарий.
    Пазарите наблюдават поредица от сигнали, които предполагат забавяне на растежа и нарастване на инфлацията.
    Икономиката изглежда сякаш е в „лека стагфлация“, каза RBC.
    Най -лошият сценарий за американската икономика изглежда много по-вероятен. от Markets Insider

    2970

    4

    Джендо Джедев

    07.08 2025 в 11:18

    -0
    +9
    "„Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“."

    На тоя или още не му е ясно кой плаща митата, или си мисли, че реднеците са още по-тъпи, отколкото са.

    1205

    3

    781000

    07.08 2025 в 11:03

    -0
    +9
    Клоун ! До два месеца ще ги отмени, всичко е фалшиво при тоя !

    635

    2

    4I4ATA

    07.08 2025 в 10:34

    -0
    +6
    Тоя е тотален идиот!

    2940

    1

    foreigner66

    07.08 2025 в 09:16

    -0
    +6
    Милиарди долари ще плащат американските клиенти на основни стоки от чужбина а "споразуменията" за намаляване на митата и инвестиции са нищо повече от разговор на нормален човек с ментално увреден такъв. Но тъй като нямат ДДС на федерално ниво, е ще плащат, а милирадерите ще си пълнят гушите.
     
