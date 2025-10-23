Плохо, друзья: Република Алтай беше първа - строго ограничават времето за продажба на алкохол

От 1 март 2026 г. в Република Алтай се въвеждат нови ограничения за продажбата на алкохол. Най-строгите мерки ще засегнат работното време на търговците.

От понеделник до четвъртък продажбата на алкохол в магазините ще бъде разрешена от 11 до 19 часа, в петък – от 11 до 16 часа, в събота – от 11 до 14 часа, а в неделя и на празници тя ще е забранена. Други мерки предвиждат пълна забрана за продажба на алкохол в магазини, разположени в жилищни сгради, в близост до детски градини и училища, както и забрана за излагане в зоните около касите, съобщава "Важни историии".

Новите ограничения бяха предложени от областния управител Андрей Турчак, като първоначално той говореше за пълна забрана на продажбата на алкохол в събота и затваряне на магазините за алкохол в жилищния сектор. "Наливайка" е магазин, получил лиценз за обществено хранене, алкохолът, продаван там, трябва да се изпива в заведението, но продавачите и купувачите често заобикалят забраната: продават ти бутилка, отварят я, а след това можеш да я изпиеш на място или да я вземеш със себе си. Такава хитрост се използва в цяла Русия, за да се маскира магазинът като заведение за обществено хранене. В резултат Турчак написа за "въвеждането на ред" в работата на "наливайките".

Въвеждането на крутите мерки Турчак обясни с факта, че през 2024 г. в Република Алтай са починали повече хора, отколкото са се родили. Като една от основните причини за смъртността той посочи пиянските ПТП-та и отравянията с алкохол.

В същото време, според данни на Росстат, през миналата година само в 13 региона на Русия раждаемостта е надвишила смъртността, а като цяло в страната естественият спад на населението (т.е. превишението на смъртността над раждаемостта) е възлизал на 596,2 хиляди души. По отношение на консумацията на алкохол Република Алтай също не се отличава. Чист алкохол жителите на региона пият малко по-малко от средното за Русия (8,4 л на човек срещу 8,5 л), а в класацията на регионите с най-големи продажби на алкохол на глава от населението републиката също не фигурира.

Антиалкохолната кампания в Република Алтай може да е свързана с указания от президентската администрация, издава източник, близък до висшите кръгове. Москва вероятно е дала указания да се бори с употребата на алкохол не само в региона, ръководен от Турчак.

Ограниченията върху продажбата на алкохол трябва да доведат до намаляване на смъртността в региона, а първите резултати ще се появят вече след няколко месеца, казват демографите.

Колко се пие и умира от алкохол в Русия

Миналата година, преизчислено в спирт, всеки руснак е изпил средно около 8,5 литра, съобщават от здравното министерство, признавайки, че през последните години тенденцията за намаляване на консумацията е спряла. Продажбите на алкохол, според данни на Роспотребнадзор, през последните 2 г. нарастват.

Ако погледнем класацията на страните с най-висока консумация на алкохол в света, Русия не е сред лидерите по средна консумация на алкохол на човек. Но има два проблема.

Първо, в Русия преобладава най-опасният за здравето северноевропейски тип консумация на алкохол: хората пият много силен алкохол за кратко време. Да умреш от прекомерна употреба на вино или бира е много по-трудно, отколкото със силни напитки, казва руският демограф Алексей Ракша.

"Оттук идва и недоумението на обикновения човек, който гледа статистиката за консумацията на алкохол на глава от населението, преизчислена в чист алкохол, и вижда, че във Франция, Чехия и Германия пият повече, отколкото у нас. Но там пият предимно бира и вино, а у нас пият спиртни напитки. Там пият, може би, постоянно, но по малко, а у нас пият много често големи дози и още се опитват да наваксат", допълва той.

Второ, в Русия още в края на 2000-те години приключи преходът от водка към бира. Според Ракши през първата половина на 2010-те години се наблюдаваше спад в консумацията на алкохол като цяло, но приблизително от 2017 г. консумацията на водка започна да нараства.

"Предишната благоприятна тенденция на преход от силен към слаб алкохол се обърна. И сега по всичко личи, че делът на силните напитки нараства, което, без съмнение, се отразява негативно на динамиката на смъртността", потвърждава руски демограф, пожелал да остане анонимен.

В Министерството на здравеопазването казват, че "до 25% от причините за смъртността на руснаците често са свързани с употребата на алкохол". Ако се изхожда от тази оценка, то през 2024 г. по тази причина са починали около 455 000 души от общо 1,82 млн.

Алексей Ракша оценява общата смъртност от алкохол в Русия на 150 000–250 000 души годишно, а анонимен руски демограф – на 100 000–200 000 души. Според него около 50 000 смъртни случая годишно са пряко свързани с алкохола (това се потвърждава от последните данни на Росстат). Става дума за отравяния, алкохолна кардиомиопатия, цироза на черния дроб и т.н. Освен това вероятно десетки хиляди смъртни случаи от външни причини са свързани с алкохола – "пиянски" травми, пътнотранспортни произшествия, пожари, удавяния, убийства, самоубийства. Съществува и косвено въздействие на алкохола, когато смъртта настъпва преждевременно поради хронични заболявания, причинени от неговата употреба.

"Ако се изключи факторът алкохол, всички тези хора биха могли да живеят още десетки години", казва демографът.

В класацията на World Life Expectancy Русия заема трето място в света по дял на смъртните случаи, свързани с употребата на алкохол (15%). Ако вземем само смъртните случаи от алкохолно отравяне, то сред 88-те страни, предоставили тези данни на Световната здравна организация, през 2019 г. Русия също е на трето място. И в двата случая пред нея са Беларус и Монголия.

Дали мерките на Турчак ще дадат резултат

През 80-те години на миналия век съветските власти ограничиха времето за продажба на алкохол от 14 до 19 часа, намалиха броя на търговските обекти, значително повишиха цените, забраниха продажбата на алкохол във всички заведения за обществено хранене с изключение на ресторантите и се опитаха да се борят с употребата на алкохол на работното място, на сватби и т.н.

"По време на антиалкохолната кампания от 80-те години в СССР още през първия месец са починали с 5000 души по-малко, през втория – с 10 000, по резултатите от първата пълна година – с 270 000, а за 5 г. – с един милион. Продължителността на живота скочи с 2,5 години, а при мъжете – с 3,5 години. И раждаемостта само за девет месеца нарасна с 8%, също скок", казва Алексей Ракша.

През XX век антиалкохолни мерки се появяват през 2006 г. За да се борят с незаконното производство, властите въвеждат нови марки за руския алкохол и акцизи за вноса, както и ЕГАИС – единна система за отчитане на оборота на спирт и алкохолни продукти.

През 2009 г. властите въведоха минимална цена на дребно (МЦД) за водката и в продължение на няколко години постоянно я повишаваха. Акцизите върху алкохола нарастваха два пъти по-бързо от инфлацията. През 2011 г. в Русия забраниха продажбата на спиртни напитки от 23:00 до 8:00 ч., а две години по-късно ограничението беше разширено и за бирата. Беше забранена рекламата на алкохол по телевизията и радиото. В крайна сметка за потребителя всички тези мерки означаваха поскъпване на алкохола, преди всичко на спиртния.

"Консумацията на алкохол в Русия от 2008 до 2021 г. е спаднала с почти 43%", отчете министърът на здравеопазването Михаил Мурашко.

Какво да очакваме в Република Алтай? Демографският ефект от новите ограничения най-вероятно ще се прояви в две фази, счита демографът Салават Абилкаликов, стипендиант на Фондация Гумболд в Университета в Регенсбург.

"Бързи резултати, буквално в рамките на няколко месеца, могат да се очакват при намаляването на смъртността от травми, пътнотранспортни произшествия и отравяния, които са пряко свързани с прекомерната консумация на алкохол през почивните дни. А ефектът от намаляването на смъртността от хронични заболявания, като цироза на черния дроб, ще отнеме няколко години", посочва той.

Крайният успех на кампанията ще зависи и от способността на властите да контролират сенчестия пазар на алкохол.

Особеност на Република Алтай е големият дял на селското население, а оттам и на неформалната икономика, казва друг руски демограф, пожелал да остане анонимен.

"Тези фактори намаляват ефективността на всякакви антиалкохолни мерки, но не я свеждат до нула", изтъква той.

Ефективността на строгите ограничения зависи от това къде хората са свикнали да купуват алкохол, от големината на мрежата за продажба на фалшиви аналози, от възможността за относително евтино производство на незаконен алкохол на място, обяснява експертът. В големите градове такива мерки винаги са по-ефективни, отколкото в селските райони, затова резултатите трябва да се очакват преди всичко в столицата на региона Горно-Алтайск и в още няколко големи населени места.

Друг проблем на кампанията в Република Алтай е, че властите, пренебрегват важността на добре обмислена политика по отношение на слабоалкохолните напитки, добавя Салават Абилкаликов. Те биха могли да се превърнат в разумна алтернатива за онези, които не могат да се откажат от алкохола, а консумацията на алкохол в региона би се изместила поне частично към южния тип – значително по-малко опасен.

Няма ли хората да започнат да се тровят със сурогати

След началото на антиалкохолната кампания консумацията на домашна ракия и съдържащи алкохол битови течности нараства.

Свеж и ярък пример е Вологодската област. Там в началото на годината бяха въведени строги ограничения, включително съкращаване на времето за продажба на алкохол: през делничните дни той може да се купи от 12 до 14 часа, а през почивните дни и празниците продажбата е разрешена от 8 до 23 часа. Извън работното време някои граждани купуват битови течности, съдържащи алкохол, например козметични лосиони, пише "Медуза" през септември. Освен това част от жителите на Вологодска област се занимават с производство на домашна ракия.

В Република Алтай съществува реална опасност хората ще започнат да пият по-често сурогати.

„Не трябва да забравяме социалния контекст на региона, защото бедността и безработицата често подтикват хората към употребата на евтини и смъртоносно опасни сурогати", казва Салават Абилкаликов.

Република Алтай се намира в долната част на класациите за благосъстояние и качество на живот. Според данни на Росстат средната заплата в региона през 2024 г. е била 63,5 хиляди рубли, което е с 29% по-малко от средната за Русия (89 хиляди).

Въпреки това, ако погледнем ситуацията като цяло, след въвеждането на ограниченията не бива да се опасяваме от рязък ръст на отравянията, смята Алексей Ракша.

"Повечето хора ще спазват ограниченията, хората по природа са мързеливи и повечето от тях не са пълни алкохолици", посочва той.

На фона на общата смъртност от алкохол смъртността от отравяния със сурогати и друг алкохол, който не е предназначен за пиене, е много малка, казва един от анонимните демографи.