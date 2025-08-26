Племенник на Кадиров уби двама в катастрофа, не му направиха нищо

OFFNews 26 август 2025 в 11:41 1212 1
Кадиров с племенника си
Кадиров с племенника си.

Племенник на брадатия чеченски вожд Рамзан Кадиров е причинил катастрофа с две жертви, но не е получил никаква санкция за това свое деяние. Това съобщава руската правозащитна организация Мемориал. 

Според техни източници в Чечня, на 20 юли 2025 г. в Грозни е станала катастрофа, при която отзад е била ударена Лада Приора с жители на село Гелдаган - семейна двойка и двете им деца. Автомобилът им, спазвайки правилата, спрял на червен светофар. В този момент обаче в задницата му с бясна скорост се врязал луксозен автомобил, управляван от Ясин Закриев, председател на Сметната палата на Чечня и племенник на Рамзан Кадиров.

В резултат на сблъсъка колата на семейството от Гелдаган се е ударила в стълб и била силно смачкана. И двамата родители загинали на място, а децата били тежко ранени. Закриев не е пострадал.

Погребението се е състояло на следващия ден. По нареждане на властите незабавно е проведено помирително действие между семействата. Наказателно дело не е образувано.

Помирението на кръвни вражди е традиционна процедура сред чеченците и ингушите. По време на церемонията семейството на жертвите публично прощава на виновника и по този начин го освобождава от кръвна вражда. Тази практика има много нюанси и може да се осъществи само по решение и съгласие на старейшините на двете семейства.

Според традицията намесата на властите в този процес е абсолютно изключена. В съвременна Чечня обаче тази традиция се използва от властите като инструмент за натиск и контрол - помирението се организира отгоре, често по ускорен начин и без реален избор за пострадалата страна, уточняват от Мемориал.

Информация за трагедията, в която е замесен роднина на главата на Чечня, не се появи в нито една от медиите в автономната кавказка република.

    Октим

    26.08 2025 в 12:33

    Присмял се хърбел на щърбел! В България само познат на някой смръдлив и неграмотен мЮлЮцЮонер бива за подобно деяние пускан под гаранция и определян едва ли не за герой, след като се обяви, че е нанесъл "лека" телесна повреда!
     
