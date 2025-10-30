Писма в бутилка на войници от Първата световна война изплуваха край Австралия

Писма в бутилка, написани от двама австралийски войници няколко дни след началото на тяхното пътуване към бойните полета във Франция по време на Първата световна война, бяха намерени повече от век по-късно на австралийското крайбрежие.

Семейството Браун открива бутилка на Schweppes на плажа Уортън бийч в Западна Австралия на 9 октомври, съобщи Деб Браун, цитирана от Си Ен Ен. Нейният съпруг Питър и дъщеря им Фелисити се натъкнаха на находката по време на едно от редовните семейни излизания за почистване на плажа.

"Чистим редовно нашите плажове и никога не бихме подминали боклук. Така че тази малка бутилка лежеше там, чакайки да бъде намерена", споделя Деб Браун.

В бутилката имало весели писма, написани с молив от редници Малкълм Невил, 27 г., и Уилям Харли, 37 г., на 15 август 1916 г. Корабът им HMAT A70 Ballarat потеглил от столицата на Южна Австралия, Аделаида, на изток на 12 август същата година за дългото пътуване към другата страна на света, където войниците щели да подсилят 48-ми австралийски пехотен батальон на Западния фронт в Европа.

Невил бил убит в сражение година по-късно. Харли бил раняван два пъти, но оцелял във войната и починал в Аделаида през 1934 г. от рак, който неговото семейство твърди, че е причинен от изстъпленията на германците в окопите.

Невил настоявал откривателя на бутилката да предаде писмото на майка му Робертина Невил във Уилкауат, сега практически изоставен град в Южна Австралия. Харли, чиято майка починала, настоявал откривателят да запази бележката му и му пожелавал "да бъде толкова добре, колкото сме ние в момента".

Невил написал на майка си, че "прекарва чудесно, храната е много добра досега, с изключение на едно хранене, което изхвърлихме в морето". Корабът "се клатеше и люлееше, но ние сме толкова щастливи, колкото Лари", пише Невил, използвайки вече забравен австралийски израз, означаващ много щастлив.

Невил написал, че той и неговите другари са "някъде в морето". Харли, че са "някъде в Байт", като се има предвид Големият австралийски залив, който започва източно от Аделаида и обхваща Есперанс на западния му край.

Деб Браун подозира, че бутилката не е пътувала много. Вероятно е прекарала повече от век на брега, заровена в пясъка. Обширната ерозия на дюните, причинено от огромни вълни по плажа Уортън през последните месеци, вероятно я е открил и измил.

Хартията била мокра, но писмата се четат. Благодарение на това Деб Браун успява да уведоми роднините на двамата войници за находката.

Бутилката "е в перфектно състояние. Няма по нея никакви растения или миди. Вярвам, че ако беше в морето или изложена на природата толкова дълго време, хартията щеше да се разпадне от слънцето. Нямаше да можем да я прочетем", посочва тя.

Нейната внучка Ан Търнър казва, че семейството ѝ е "абсолютно смаяно" от находката.

"Просто не можем да повярваме. Наистина е чудо и силно чувстваме, че дядо ни се е обърнал в гроба", казва Търнър пред Австралийската радиотелевизионна корпорация.

Големият племенник на Невил - Хърби Невил, посочва, че семейството им се събрало заради "невероятното откритие".