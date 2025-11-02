Пийт Хегсет посети Виетнам и потвърди партньорството между Вашингтон и Ханой

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет пристигна днес във Виетнам, за да потвърди партньорството между Вашингтон и Ханой, изградено върху общото преодоляване на последствията от войната, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че визитата е ключов тест дали САЩ могат да постигнат стабилност в отношенията с този жизненоважен, но предпазлив партньор.

Посещението съвпада с 30-годишнината от началото на дипломатическите отношения между бившите врагове и идва две години, след като двете страни повишиха връзките си до най-високия дипломатически статус – „всеобхватно стратегическо партньорство“.

Хегсет заяви, че работата по наследството от войната, приключила преди 50 години, остава основата на отбранителните връзки между САЩ и Виетнам и е първи приоритет както за администрацията, така и за Министерството на отбраната.

Сътрудничеството по следвоенните въпроси остава емоционална и политическа основа на отношенията между САЩ и Виетнам. След като през 1995 г. те се нормализират, двете държави работят заедно по разчистването на невзривени боеприпаси, търсене на останките на изчезнали военнослужещи и почистване на диоксин - токсичното химично вещество, използвано в Агент Ориндж от бившите американски военновъздушни бази.

Нгуен Хак Занг - гостуващ изследовател в Програмата за изследвания на Виетнам в Института за изследване на Югоизточна Азия "Юсуф Ишак" в Сингапур- заяви, че видимият ангажимент на САЩ към следвоенните проекти може да доведе до стабилизиране на отношенията и да положи основите за по-нататъшно сътрудничество в областта на отбраната.

Според Занг, сътрудничеството по наследството от войната е ключовата основа за задълбочаване на връзките в отбранителната сфера. Той обясни, че за Вашингтон това е начин да демонстрира дългосрочна отговорност и добра воля за разрешаване на продължаващите последици от конфликта, докато за Ханой подобно сътрудничество осигурява съществена политическа подкрепа за разширяване на отношенията с бившия противник.

Лидерът на комунистическата партия на Виетнам То Лам посети Северна Корея в началото на октомври - първото подобно пътуване от почти две десетилетия насам, а според някои информации Ханой може да пристъпи към закупуването на 40 руски изтребителя Су-35.

"Виетнам се предпазва от съмненията относно надеждността на САЩ в Индо-тихоокеанския регион", каза той.