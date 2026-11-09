Пианист на круизен лайнер падна зад борда и оцеля в океана 9 часа

Пианист на круизев кораб падна зад борда и престоя в Тихия океан 9 часа. Той бе случайно открит от двама рибари на около 32 км от крайбрежието на Калифорния. Грант Гарет и Шон Нортън забелязали човек във водата край остров Каталина, съобщи CBS News, цитина от Би Би Си.

Мъжът, чието име не се съобщава, е откаран в болница в стабилно състояние, посочват от бреговата охрана на САЩ, като добавят, че инцидентът се разследва.

Компанията Royal Caribbean потвърди, че спасеният човек е неин служител. Според рибарите мъжът им казал, че е пианист на 14-палубния круизен лайнер „Ovation of the Seas“.

„Той просто ми каза: „Благодаря. Мислех, че ще умра“, разказа Шон Нортън.

Спасителите смятат, че пианистът е паднал зад борда около 02:30 през нощта, приблизително девет часа преди да бъде забелязан във водата.

„Това се случи на около 15–20 мили [24–32 километра] от брега, практически насред океана“, каза началникът на спасателния батальон в Нюпорт Бийч Адам Ясенда.

Нортън пък обясни оцеляването на мъжа с необичайно високата температура на океана.

„Тази година е истински супер Ел Ниньо. Този човек е прекарал във водата вероятно 10 часа, а температурата на водата е 24 градуса по Целзий“, каза рибарят.

Учени, наблюдаващи Тихия океан, коментират, че климатичното явление Ел Ниньо в момента е най-силното за цялата история на наблюденията, поради което температурата на океана е с приблизително 3,05 градуса по Целзий по-висока от средната.

Представител на Royal Caribbean Group изтъкна: „Оказваме подкрепа и помощ на члена на екипажа ни в този труден момент. От уважение към личния живот на служителя ни не можем да предоставим допълнителна информация.“

Следете новините ни в :