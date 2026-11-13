Песков: Русия още не е дала съгласието си Европа да участва в преговорите за мир

Русия съобщи, че все още не е дала съгласието си европейски представители да се присъединят към водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ЕС ще участва в следващия кръг от мирните преговори, след като се срещна с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин.

„След като разберем какви са действителните им намерения и дали имат готовност да допринесат за мирния процес, ще можем да вземем решение за организирането на преговори в разширен формат“, посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Междувременно върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас предупреди, че не Русия ще решава кой да представлява Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

„Не те решават“, заяви Калас при пристигането си за срещата на върха в Дъблин. „Те не искат срещу себе си силна страна в преговорите, защото искат да прокарат максимума от исканията си.“

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