Песков: Русия още не е дала съгласието си Европа да участва в преговорите за мир

Русия съобщи, че все още не е дала съгласието си европейски представители да се присъединят към водените с посредничеството на САЩ преговори за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.
По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ЕС ще участва в следващия кръг от мирните преговори, след като се срещна с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин.
„След като разберем какви са действителните им намерения и дали имат готовност да допринесат за мирния процес, ще можем да вземем решение за организирането на преговори в разширен формат“, посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Междувременно върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас предупреди, че не Русия ще решава кой да представлява Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
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„Не те решават“, заяви Калас при пристигането си за срещата на върха в Дъблин. „Те не искат срещу себе си силна страна в преговорите, защото искат да прокарат максимума от исканията си.“
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13.11 2026 в 16:09
Без Европа сте за никъде!
Чичко ви Си ще ви извива мишите ръчички и ще ви плаща като колкото да не умрете!
Проклети наглеци! Цялата тази кръв ще тежи на поколенията ви, но вие сте неверници, антихристи и не изпитвате страх от това!
За сега!
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