Пентагонът започва тестове с ядрени оръжия

Американският президент Доналд Тръмп е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили.

"Заради програмите за тестване на други страни наредих на Министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Той посочва, че Съединените щати имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна. По думите му това е постигнато, включително пълно осъвременяване и обновление на съществуващите оръжия, по време на първия му президентски мандат.

"Заради огромната разрушителна сила аз го направих с голямо нежелание, но нямах избор. Русия е на второ място, а Китай изостава доста и е на трето, но до пет години ще ни настигне”, се казва в публикация на американския държавен глава.

От изявлението му не става ясно за какви точно изпитания става въпрос.

Руският президент Владимир Путин заяви в сряда, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване.

Освен това Москва обяви преди няколко дни, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване "Буревестник".